Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Marius Avram a avut parte de o surpriză la Bonfire! Ce a urmat după ce Oana Monea și-a făcut apariția

Episodul 21, din 3 septembrie 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Rămas singur cu Radu Vâlcan, Marius Avram a avut parte de o surpriză de proporții! Ispita Oana Monea, cea de care a simțit să se atașeze, așa cum el a declarat, și-a făcut apariția. După ce i-a povestit cum a decurs Ceremonia cu soția sa, cei doi au fost întrebați de Radu Vâlcan cum doresc să părăsească Insula.

Miercuri, 03.09.2025, 22:30