Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Maria Avram și ispita Cătălin au avut parte de o Ceremonie specială a focului. Cum au decis să plece

Episodul 21, din 3 septembrie 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. După plecarea lui Marius, Maria a revenit în fața lui Radu Vâcan și a avut parte de o Ceremonie specială a focului alături de Cătălin, ispita cu care a petrecut cel mai mult timp pe insulă. Acesta a aflat surprins vestea că ea și Marius au ales să plece separat acasă.

Miercuri, 03.09.2025, 22:35