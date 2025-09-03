Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Confruntarea dintre Marian Grozavu și Bianca Dan! Ce gest surprinzător a făcut concurentul la final

Episodul 21, din 3 septembrie 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. După ce Mattia s-a retras, Radu Vâlcan i-a pus pe Bianca Dan și pe Marian Grozavu să tragă o concluzie și să decidă cum părăsesc Insula Iubirii. Concurentul a primit în dar un nou colier de la Radu Vâlcan. Marian a simțit să i-l dăruiască Biancăi.

Miercuri, 03.09.2025, 20:40