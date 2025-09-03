Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Ella Vișan și Andrei Lemandru, despre ipostazele intime cu Teo din baie: Eram conștientă că suntem filmați!

Episodul 21, din 3 septembrie 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Tensiunea dintre ei a început să crească pe măsură ce Radu Vâlcan le arăta tot mai multe materiale cu parcursul lor pe Insulă. În timp ce Ella Vișan s-a arătat dezamăgită de atitudinea lui Andrei, dar și de faptul că a vorbit lucruri personale, concurentul a precizat că ipostazele intime dintre ea și Teo sunt de o mie de ori mai dureroase.

Miercuri, 03.09.2025, 23:20