Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Confruntarea dintre Ella Vișan și Andrei Lemnaru: A cerut părerea altei femei despre corpul meu!

Episodul 21, din 3 septembrie 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Andrei i-a reproșat Ellei că a uitat mult prea repede de „noțiunea de cuplu”. Concurenta, în schimb, i-a atras atenția că nu s-a implicat destul în relația lor. Totodată, Ella nu a putut trece peste faptul că Andrei a abordat un subiect extrem de sensibil pentru ea, de față cu toată lumea.

Miercuri, 03.09.2025, 23:03