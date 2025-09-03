Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Care este stadiul relațiilor Ellei Vișan și lui Adrian Lemnaru cu cele două ispite, după experiența din Thailanda

Episodul 21, din 3 septembrie 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Ella și Andrei Lemnaru nu s-au împăcat după Insula Iubirii. Concurentul a mărturisit că a avut o cădere nervoasă după această experiență. În prezent, este singur. De cealaltă parte, nici Ella Vișan și Teo nu au rămas împreună. Ispita a dezvăluit că un episod de la hotel, imediat după ce s-au încheiat filmările, ar fi stricat lucrurile între ei.

Miercuri, 03.09.2025, 23:35