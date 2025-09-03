Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Care este relația dintre Maria și Marius Avram, în prezent, după experiența din Thailanda

Episodul 21, din 3 septembrie 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Surprizele și răsturnările de situație nu s-au oprit aici! În materialul filmat după întoarcerea din Thailanda, Maria și Marius Avram au apărut împreună. Potrivit concurentului, după mai multe discuții serioase, s-au împăcat, fiind acum mai puternici și mai aproape unul de celălalt.

Miercuri, 03.09.2025, 22:50