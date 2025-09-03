Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Care este relația dintre Marian Grozavu și Bianca Dan, în prezent, după experiența din Thailanda

Episodul 21, din 3 septembrie 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. După experiența Insula Iubirii, se pare că Bianca și Marian au decis să repare lucrurile și să mai acorde o șansă poveștii lor de dragoste. După Bonfire, cei doi concurenți s-au reîntâlnit în vilă, acolo unde au discutat și au simțit cum chimia dintre ei se reaprinde.

Miercuri, 03.09.2025, 22:30