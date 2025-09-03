Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Maria Avram, replică tăioasă la adresa ispitei Oana Monea: Trebuie să-ți măsori cuvintele! Tu ești amantă!

Episodul 21, din 3 septembrie 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. La întoarcerea în vilă, Maria Avram a avut un șoc când a văzut-o pe ispita Oana Monea alături de soțul ei. De față cu ei, concurenta nu s-a oprit din reproșuri, moment în care Oana Monea a sărit în apărarea lui Marius. „Trebuie să-ți măsori cuvintele, pentru că îi sunt în continuare soție. Tu ești amantă, în cazul ăsta!”, a fost replica tăioasă a Mariei pentru ispita Oana Monea.

Miercuri, 03.09.2025, 22:40