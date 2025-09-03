Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Ce decizie a luat ispita Teo în privința relației cu Ella Vișan

Episodul 21, din 3 septembrie 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Ella Vișan a revenit în fața lui Radu Vâlcan pentru ultimul ei Bonfire din acest sezon. Concurenta s-a reîntâlnit cu Teo, ispita de care s-a apropiat și care a reușit să îi redea încrederea în sine, dar și zâmbetul de pe buze. Pentru că se află la finalul experienței care a închis o poveste, dar a deschis-o pe alta, Radu Vâlcan s-a văzut nevoit să îi întrebe cum aleg să plece din Thailanda. Cei doi au răspuns că vor pleca împreună.

Miercuri, 03.09.2025, 23:40