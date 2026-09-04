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Insula Iubirii Sezonul 10. Maluma de România, din nou în Thailanda! Cum și-a cunoscut soția: Mă numesc Marcel Caramel!

Ediția din 4 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Ediția din 4 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Marcel, supranumit Maluma de România, s-a întors la Insula iubirii doar că în calitate de concurent alături de soția lui, Armina. În sezonul precedent unde a fost ispită, Marcel a fost iubit de public datorită veseliei și a expresiilor spumoase.
Vineri, 04.09.2026, 22:00
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Insula Iubirii Sezonul 10. Despărțire cu lacrimi! A venit clipa despărțirii pentru cele cinci cupluri

Insula Iubirii Sezonul 10. Despărțire cu lacrimi! A venit clipa despărțirii pentru cele cinci cupluri

Logo show Vineri, 04.09.2026, 23:08 Insula Iubirii Sezonul 10. Cât de departe merge gelozia Biancăi? Prințul Marco își va testa iubirea în Thailanda

Insula Iubirii Sezonul 10. Cât de departe merge gelozia Biancăi? Prințul Marco își va testa iubirea în Thailanda

Logo show Vineri, 04.09.2026, 21:00 Mireasa, sezonul 14. Topul săptămânal! Cine sunt Mirii și Mama Săptămânii

Mireasa, sezonul 14. Topul săptămânal! Cine sunt Mirii și Mama Săptămânii

Logo show Vineri, 04.09.2026, 15:58 Mireasa, sezonul 14. Ce concurenți au intrat în cursa de eliminare

Mireasa, sezonul 14. Ce concurenți au intrat în cursa de eliminare

Logo show Vineri, 04.09.2026, 15:49 Mireasa, sezonul 14. Doamna Isabela se simte atacată de fete și de mame

Mireasa, sezonul 14. Doamna Isabela se simte atacată de fete și de mame

Logo show Vineri, 04.09.2026, 15:46 Mireasa, sezonul 14. Ce curiozitate a avut Mircea referitor la Irina

Mireasa, sezonul 14. Ce curiozitate a avut Mircea referitor la Irina

Logo show Vineri, 04.09.2026, 15:13 Mireasa, sezonul 14. Irina i-a explicat lui Andrei Beleuț de ce a pus capăt cunoașterii!

Mireasa, sezonul 14. Irina i-a explicat lui Andrei Beleuț de ce a pus capăt cunoașterii!

Logo show Vineri, 04.09.2026, 14:54 Mireasa, sezonul 14. Alberto s-a simțit atacat de doamna Flori

Mireasa, sezonul 14. Alberto s-a simțit atacat de doamna Flori

Logo show Vineri, 04.09.2026, 14:43 Mireasa, sezonul 14. Maria și Valentin s-au despărțit! Compatibilitea în afara l-a pus pe gânduri!

Mireasa, sezonul 14. Maria și Valentin s-au despărțit! Compatibilitea în afara l-a pus pe gânduri!

Logo show Vineri, 04.09.2026, 14:35 Super Neatza. Magicianul Robert Tudor, noi trucuri de senzație cu cărțile de joc!

Super Neatza. Magicianul Robert Tudor, noi trucuri de senzație cu cărțile de joc!

Logo show Vineri, 04.09.2026, 11:37 Super Neatza. Provocarea am/n-am cu Cătălin Măruță: Nu mă gândeam că voi ajunge să lucrez în Antena 1!

Super Neatza. Provocarea am/n-am cu Cătălin Măruță: Nu mă gândeam că voi ajunge să lucrez în Antena 1!

Logo show Vineri, 04.09.2026, 10:52 Super Neatza. Cătălin Măruță, noul prezentator al emisiunii „Furnicuțele”: Dani e foarte încântat că am venit la el acasă!

Super Neatza. Cătălin Măruță, noul prezentator al emisiunii „Furnicuțele”: Dani e foarte încântat că am venit la el acasă!

Logo show Vineri, 04.09.2026, 10:42
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