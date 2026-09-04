Insula Iubirii Sezonul 10. Maluma de România, din nou în Thailanda! Cum și-a cunoscut soția: Mă numesc Marcel Caramel!

Ediția din 4 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Ediția din 4 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Marcel, supranumit Maluma de România, s-a întors la Insula iubirii doar că în calitate de concurent alături de soția lui, Armina. În sezonul precedent unde a fost ispită, Marcel a fost iubit de public datorită veseliei și a expresiilor spumoase.

Insula Iubirii Sezonul 10. Despărțire cu lacrimi! A venit clipa despărțirii pentru cele cinci...

Vineri, 04.09.2026, 23:08

Insula Iubirii Sezonul 10. Cât de departe merge gelozia Biancăi? Prințul Marco își va testa...

Vineri, 04.09.2026, 21:00

Insula Iubirii: Reuniuni. Bianca Dan, declarație neașteptată despre ispita Mattia: „Este în...

Joi, 20.08.2026, 23:59

Insula Iubirii: Reuniuni. Ce spune Mattia despre lupta cu Marian Grozavu: „El m-a provocat”

Joi, 20.08.2026, 23:58

Insula Iubirii: Reuniuni. Ce regrete are Marian Grozavu după despărțirea de Bianca Dan

Joi, 20.08.2026, 23:46

Insula Iubirii: Reuniuni. Bianca Dan, reproșuri pentru Marian Grozavu după despărțire:...

Joi, 20.08.2026, 23:30

Insula Iubirii: Reuniuni. Marian Grozavu, cu gândul la Bianca Dan: „Aș minți să zic că nu...

Joi, 20.08.2026, 23:04

Insula Iubirii: Reuniuni. Bianca Dan, reacție sinceră după ce s-a văzut pe micul ecran:...

Joi, 20.08.2026, 22:52

Insula Iubirii: Reuniuni. Cristina Petre, despre bărbatul pe care și-l dorește alături

Joi, 20.08.2026, 22:36

Insula Iubirii: Reuniuni. Ce crede Cristina Petre despre starea lui Andrei Rotaru: „Este confuz”

Joi, 20.08.2026, 22:30

Insula Iubirii: Reuniuni. De ce a ales Cristina Petre să păstreze distanța față de Andrei...

Joi, 20.08.2026, 22:00

Insula Iubirii: Reuniuni. Cum s-a simțit Andrei Rotaru după ce Cristina Petre l-ar fi dat...

Joi, 20.08.2026, 21:45