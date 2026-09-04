Insula Iubirii Sezonul 10. Maluma de România, din nou în Thailanda! Cum și-a cunoscut soția: Mă numesc Marcel Caramel!
Ediția din 4 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Ediția din 4 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Marcel, supranumit Maluma de România, s-a întors la Insula iubirii doar că în calitate de concurent alături de soția lui, Armina. În sezonul precedent unde a fost ispită, Marcel a fost iubit de public datorită veseliei și a expresiilor spumoase.
Vineri, 04.09.2026, 22:00