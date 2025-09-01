Insula iubirii Sezonul 9, 1 septembrie 2025. Cum a comentat Marian Grozavu imaginile cu ispita Mattia și Bianca Dan

Episodul 19, din 1 septembrie 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Radu Vâlcan i-a arătat din nou imagini lui Marian Grozavu, de data aceasta de față cu Mattia. Nici de această dată, concurentul nu a putut să urmească până la capăt, considerând că iubita sa este inconștientă și că, prin gesturile pe care le-a făcut, va dezamăgi familia, prietenii și partenerii de afaceri.

Luni, 01.09.2025, 23:20