Insula iubirii Sezonul 9, 1 septembrie 2025. Ispita Adrușca și Andrei Lemnaru au avut parte de primul lor moment intim în baie

Episodul 19, din 1 septembrie 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Pe insula băieților, Andrei Lemnaru a decis să își dea frâu liber sentimentelor. După ce în ultimele zile au dormit împreună, băiatul și ispita Andrușca s-au retras din nou în camera concurentului. În pat, au început tachinările între cei doi, iar tentația a fost la cote ridicate. Andrei Lemnaru a chemat-o pe ispita Andrușca în baie. Acolo, cei doi nu au mai ținut cont de camere și au avut parte de primul lor moment intim.

Luni, 01.09.2025, 22:26