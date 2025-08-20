Insula iubirii Sezonul 9, 20 august 2025. Maria Avram și Bianca Dan, atenționate de Radu Vâlcan cu privire la limbajul lor codat

Episodul 15 din 20 august 2025 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. La bonfire, Radu Vâlcan a intervenit pentru a lămuri o situație controversată. Prezentatorul TV le-a atras atenția Mariei Avram și Bianca Dan asupra discuțiilor codificate și atitudinea pe care o au în vilă, reamintindu-le că sunt filmate în permanență, iar nimic nu poate trece neobservat. „A fost ideea ei!”, a declarat Bianca, încercând să se apere după ce a văzut secvențele.

Miercuri, 20.08.2025, 22:00