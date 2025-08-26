Antena Căutare
Home Insula Iubirii Video Insula iubirii Sezonul 9, 26 august 2025. Marius Avram și ispita Oana Monea s-au sărutat și au dormit împreună!
Logo show

Insula iubirii Sezonul 9, 26 august 2025. Marius Avram și ispita Oana Monea s-au sărutat și au dormit împreună!

Episodul 17, din 26 august 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. La scurt timp după ce ispita Oana Monea i-a povestit lui Marius Avram ce s-a întâmplat la Bonfire, cei doi s-au sărutat. Ulterior, cei doi s-au retras în camera lui, acolo unde au dormit pentru prima dată împreună. „Aș spune că da, am oficializat o relație prin faptul că am dormit la mine în cameră după acel sărut”, a spus Marius Avram.
Marti, 26.08.2025, 21:52
x
Mireasa sezonul 12, 27 august 2025. Topul lui Virgil și al lui Ion. Care sunt fetele lor favorite

Mireasa sezonul 12, 27 august 2025. Topul lui Virgil și al lui Ion. Care sunt fetele lor favorite

Logo show Miercuri, 27.08.2025, 16:32 Mireasa sezonul 12, 27 august 2025. Doamna Cristina, foarte revoltată de încercarea Gabrielei de a îl curta pe Sorin

Mireasa sezonul 12, 27 august 2025. Doamna Cristina, foarte revoltată de încercarea Gabrielei de a îl curta pe Sorin

Logo show Miercuri, 27.08.2025, 16:14 Mireasa sezonul 12, 27 august 2025. Lavinia, în lacrimi din cauza conflictului dintre Adin și Virgil

Mireasa sezonul 12, 27 august 2025. Lavinia, în lacrimi din cauza conflictului dintre Adin și Virgil

Logo show Miercuri, 27.08.2025, 15:55 Mireasa sezonul 12, 27 august 2025. Discuția dintre Adin și Liviu a ajuns la urechile Ștefaniei. Cum a reacționat concurenta

Mireasa sezonul 12, 27 august 2025. Discuția dintre Adin și Liviu a ajuns la urechile Ștefaniei. Cum a reacționat concurenta

Logo show Miercuri, 27.08.2025, 15:33 Mireasa sezonul 12, 27 august 2025. Samina, dezamăgită de interacțiunea cu Alexandru

Mireasa sezonul 12, 27 august 2025. Samina, dezamăgită de interacțiunea cu Alexandru

Logo show Miercuri, 27.08.2025, 15:19 Mireasa sezonul 12, 27 august 2025. Tensiuni între mame! Doamna Nicoleta, criticată după comentariile la adresa lui Emily

Mireasa sezonul 12, 27 august 2025. Tensiuni între mame! Doamna Nicoleta, criticată după comentariile la adresa lui Emily

Logo show Miercuri, 27.08.2025, 15:07 Mireasa sezonul 12, 27 august 2025. Adin, dezvăluiri intime din fostele relații

Mireasa sezonul 12, 27 august 2025. Adin, dezvăluiri intime din fostele relații

Logo show Miercuri, 27.08.2025, 14:37 Mireasa sezonul 12, 27 august 2025. Tensiuni în casa băieților în urma afirmațiilor făcute de Adin și Liviu! Virgil: „Vă iau toate femeile!”

Mireasa sezonul 12, 27 august 2025. Tensiuni în casa băieților în urma afirmațiilor făcute de Adin și Liviu! Virgil: „Vă iau toate femeile!”

Logo show Miercuri, 27.08.2025, 14:21 Super Neatza, 27 august 2025. Călătoriile și viața de cuplu: cum îți dezvăluie vacanța adevărata compatibilitate

Super Neatza, 27 august 2025. Călătoriile și viața de cuplu: cum îți dezvăluie vacanța adevărata compatibilitate

Logo show Miercuri, 27.08.2025, 11:51 Super Neatza, 27 august 2025. Magicianul Robert Tudor, trucuri care te lasă fără cuvinte

Super Neatza, 27 august 2025. Magicianul Robert Tudor, trucuri care te lasă fără cuvinte

Logo show Miercuri, 27.08.2025, 11:48 Super Neatza, 27 august 2025. Joc Curling! Două echipe se duelează pentru puncte

Super Neatza, 27 august 2025. Joc Curling! Două echipe se duelează pentru puncte

Logo show Miercuri, 27.08.2025, 10:09 Super Neatza, 27 august 2025. Rețete simple și rapide pentru un mic dejun sățios și proteic

Super Neatza, 27 august 2025. Rețete simple și rapide pentru un mic dejun sățios și proteic

Logo show Miercuri, 27.08.2025, 09:35
x