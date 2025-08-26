Insula iubirii Sezonul 9, 26 august 2025. Marius Avram și ispita Oana Monea s-au sărutat și au dormit împreună!

Episodul 17, din 26 august 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. La scurt timp după ce ispita Oana Monea i-a povestit lui Marius Avram ce s-a întâmplat la Bonfire, cei doi s-au sărutat. Ulterior, cei doi s-au retras în camera lui, acolo unde au dormit pentru prima dată împreună. „Aș spune că da, am oficializat o relație prin faptul că am dormit la mine în cameră după acel sărut”, a spus Marius Avram.

Marti, 26.08.2025, 21:52