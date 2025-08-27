Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. Andrei Lemnaru a sărutat-o pentru prima dată pe ispita Andrușca

Episodul 18, din 27 august 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. După ce l-a ascultat și i-a fost alături într-unele dintre cele mai grele momente de până acum, ispita a ajuns din nou în camera lui, acolo unde au dormit împreună și au avut loc primele săruturi. Andrei nu a ezitat să recunoască că el a fost cel care a luat inițiativa, iar Andrușca a fost extrem de fericită că totul a venit din partea lui fără să pună presiune.

Miercuri, 27.08.2025, 22:00