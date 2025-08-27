Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. Marius Avram nu exclude posibilitatea ca ispita Cătălin să se fi îndrăgostit de Maria

Episodul 18, din 27 august 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Marius Avram a fost ultimul concurent care a văzut imagini la Bonfire, însă pentru el pare că gesturile partenerei nu mai au niciun efect. Concurentul a mai adăugat că există posibilitaea ca și ispita Cătălin să se fi îndrăgostit de Maria Avram, dat fiind că ia parte la gesturile neasumate ale soției sale

Miercuri, 27.08.2025, 20:50