Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 12, 3 octombrie 2025. Anda îl ameninţă cu arma pe Albert ca să se predea: Te văd, nenorocitule!

În episodul 12 din sezonul 3 al serialului Iubire cu parfum de lavandă, din 3 octombrie 2025, Albert o caută pe Maria ca să îi ceară să fugă împreună, dar între timp Andei îi apar din nou durerile de cap, cu care s-a tot confruntat în ultima perioadă. Începe să vadă din nou. Anda se întâlnește cu Albert și îi pune pistolul la gât, amenințându-l.
Vineri, 03.10.2025, 23:25
Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 12, 3 octombrie 2025. Filip o acuză pe Romaniţa că s-a căsătorit intenţionat cu părintele Ioan ca să-l ţină departe de Ioana

Vineri, 03.10.2025, 23:20 Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 11, 3 octombrie 2025. Anda o convinge pe Maria să nu mai plece cu Albert în Germania

Vineri, 03.10.2025, 22:30 Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 11, 3 octombrie 2025. Anda află că Maria vrea să plece cu Albert în Germania

Vineri, 03.10.2025, 21:43 Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 10, 3 octombrie 2025. Claudia şi Alma au un şoc atunci când află că Zamfir şi Silvia sunt împreună

Vineri, 03.10.2025, 21:30 Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 10, 3 octombrie 2025. Anda caută o soluţie să-l convingă pe Albert să stea departe de Maria

Vineri, 03.10.2025, 20:30 Medicool sezonul 9, 3 octombrie 2025. Testul care îți arată zonele în care transpiri cel mai tare

Vineri, 03.10.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 3 octombrie 2025. Greșelile ascunse care ne împiedică să slăbim! Ce recomandă medicii

Vineri, 03.10.2025, 18:16 Medicool sezonul 9, 3 octombrie 2025. Cum scăpăm de răceală? Leacuri băbești și recomandări medicale

Vineri, 03.10.2025, 18:00 Mireasa sezonul 12, 3 octombrie 2025. Topul publicului! Cine sunt Mama și Mirii Săptămânii

Vineri, 03.10.2025, 16:54 Mireasa sezonul 12, 3 octombrie 2025. Kiprianos părăsește emisiunea printr-o eliminare directă: „Nu se poate acomoda"

Vineri, 03.10.2025, 16:50 Mireasa sezonul 12, 3 octombrie 2025. Publicul a votat! Ce băiat părăsește competiția

Vineri, 03.10.2025, 16:32 Mireasa sezonul 12, 3 octombrie 2025. Diana nu vrea să intre într-o cunoaștere cu Sorin!

