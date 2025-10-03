Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 12, 3 octombrie 2025. Anda îl ameninţă cu arma pe Albert ca să se predea: Te văd, nenorocitule!

În episodul 12 din sezonul 3 al serialului Iubire cu parfum de lavandă, din 3 octombrie 2025, Albert o caută pe Maria ca să îi ceară să fugă împreună, dar între timp Andei îi apar din nou durerile de cap, cu care s-a tot confruntat în ultima perioadă. Începe să vadă din nou. Anda se întâlnește cu Albert și îi pune pistolul la gât, amenințându-l.

Vineri, 03.10.2025, 23:25