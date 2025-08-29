Cocktailuri cu vodkă pe care le poți face foarte simplu acasă. De la variantele clasice la cele inedite

Antena Căutare
Cocktailurile cu vodkă sunt definiția versatilității în pahare. De la băuturi clasice, limpezi și tăioase până la combinații fructate și efervescente, vodka este liantul pentru cocktailuri elegante și rafinate.

Cocktailurile cu vodka trebuie consumate cu măsură și ocazional pentru a evita intoxicațiile cu alcool | Shutterstock

Forța acestui distilat stă în neutralitatea lui. Într-un Martini sau un Vodka Tonic, evidențiază precizia tehnicii prin răcire perfectă, diluție controlată, gheață de calitate. Cele fructate, ca Sea Breeze, Woo Woo ori Sex on the Beach, vodka, păstrează băutura clară, cu un gust special. În cocktailurile cremoase, ca White Russian sau variante cu iaurt, frișcă ori lichioruri, aroma este complexă și deosebită.

Echilibrul se construiește în trei planuri: aciditate (limetă, lămâie, grepfrut), dulce (sirop simplu, lichioruri) și structură (bittere, sare pe marginea paharului, ierburi). Un Moscow Mule reușit cere un ginger beer plin, suc de limetă proaspăt și gheață zdrobită. Un Lemon Drop cere un rim corect de zahăr și coajă pentru aromă. Agitarea energică în shaker aerisește și răcește rapid în cazul cocktailurilor Cosmo, Appletini, în timp ce amestecarea blândă în pahar păstrează claritatea la Screwdriver.

Detaliile vizuale și temperatura fac diferența. Paharele bine răcite, gheața mare și limpede, garniturile „vii” (felii subțiri de citrice, frunze de mentă „bătute” în palme, coajă flambată) fac din cocktailuri o experiență deosebită. Vodka de calitate medie spre premium contează, dar și mai mult contează prospețimea sucurilor și proporțiile corecte.

Sex on the Beach

Ingrediente

  • 50 ml vodka
  • 25 ml lichior de piersici (peach schnapps)
  • 50 ml suc de merișoare
  • sucul de la 2 portocale
  • gheață cuburi
  • cireșe maraschino, pentru décor
  • feliuțe de portocală, pentru decor

Mod de preparare

Se umplu două pahare înalte cu cuburi de gheață. Într-un recipient mare (cană sau carafă), se toarnă vodka, lichiorul de piersici, sucul de merișoare și sucul de portocale, apoi se amestecă ușor pentru omogenizare.

Se împarte băutura în mod egal între cele două pahare și se amestecă delicat. Se decorează cu câte o cireașă maraschino și o felie de portocală. Se servește imediat, rece și aromat.

Blue Lagoon

Ingrediente

  • 100 ml curaçao albastru
  • 100 ml vodka
  • zeama de la 1 limetă
  • zeama de la 1 portocală
  • zeama de la 1 lămâie
  • 1 linguriță sirop din borcanul de cireșe maraschino
  • cuburi de gheață
  • gheață zdrobită
  • apă minerală carbogazoasă (soda water), pentru completare
  • 8 cireșe maraschino, pentru decor

Mod de preparare

Într-o carafă mare se pun cuburile de gheață, apoi se toarnă curaçao, vodka, sucul de lime, portocală și lămâie, împreună cu siropul de la cireșele maraschino. Se amestecă ușor până când exteriorul recipientului se răcește bine.

Se umplu pe jumătate patru pahare tip hurricane cu gheață zdrobită, apoi se strecoară cocktailul în mod egal în fiecare pahar. Se completează cu apă minerală carbogazoasă, se amestecă ușor și se decorează cu câte două cireșe maraschino. Se servește imediat, rece și aromat.

Appletini

Ingrediente

  • 50 ml vodka
  • 50 ml suc de mere
  • 1 linguriță de suc de lămâie
  • 1 linguriță de sirop de arțar
  • gheață
  • felie subțire de măr, pentru decor

Mod de preparare

Într-un shaker umplut pe jumătate cu gheață, se pun vodka, sucul de mere, sucul de lămâie și siropul de arțar. Se agită energic până când pereții shakerului se răcesc bine la atingere.

Amestecul se toarnă într-un pahar de martini răcit în prealabil, iar la final se decorează cu o felie subțire de măr. Cocktailul se servește imediat, pentru a păstra aroma proaspătă și răcoritoare.

Bloody Mary

Ingrediente

  • 125 ml suc de roșii
  • 50 ml vodka
  • 1 lingură de suc de lămâie
  • 25 ml sherry dulce
  • 1/4 linguriță de sos Worcestershire
  • câteva picături de sos iute (după gust)
  • 1 praf de sare
  • 1 praf de piper negru măcinat
  • 1 praf de sare de țelină
  • câteva semințe de fenicul
  • gheată
  • Pentru decor: 1 tulpină de țelină, 1 felie de lămâie, 1 roșie cherry

Mod de preparare

Se pune o mână de gheață într-un shaker mare. Se toarnă peste ea sucul de roșii, vodka, sucul de lămâie și sherry-ul dulce. Se adaugă sosul Worcestershire, câteva picături de sos iute și condimentele: sarea, piperul, sarea de țelină și semințele de fenicul.

Se agită energic până când amestecul este bine răcit, apoi se strecoară într-un pahar înalt umplut cu gheață. Se decorează cu o tulpină de țelină, o felie de lămâie și o roșie cherry. Se servește imediat, rece și aromat.

Moscow Mule

Ingrediente

  • 50 ml vodka
  • gheață zdrobită (pentru umplerea a 3/4 din pahar)
  • ginger beer, pentru completare
  • câteva picături de bitter cu ghimbir
  • 1 felie de limetă
  • 1 crenguță de mentă proaspătă

Mod de preparare

Într-o cană metalică tip mule, un pahar julep sau un tumbler, se toarnă vodka. Se umple recipientul aproximativ trei sferturi cu gheață zdrobită, se adaugă vodka, apoi se completează cu ginger beer până la margine.

Se amestecă usor pentru omogenizare, se adaugă câteva picături de bitter cu ghimbir și se decorează cu o felie de limetă și o crenguță de mentă. Se servește imediat, rece și aromat.

Screwdriver

Ingrediente

  • sucul de la 1 portocală mare sau 2 mici
  • sucul de la 1 clementină
  • 50 ml vodka
  • gheață cuburi
  • câteva picături de bitter Angostura
  • 1 felie de portocală, pentru decor

Mod de preparare

Se stoarce sucul din portocale și clementina, apoi se pun deoparte. Într-un pahar înalt se adaugă o mână de cuburi de gheață, peste care se toarnă vodka și apoi sucul proaspăt obținut.

Se amestecă usor pentru omogenizare, se adaugă câteva picături de bitter Angostura și se decorează cu o felie de portocală. Se servește imediat, bine răcit.

Cosmopolitan

Ingrediente

  • 50 ml vodka cu aromă de mandarină
  • 1 lingură lichior de portocale (ex. Cointreau sau Triple Sec)
  • 1 lingură suc de lime proaspăt
  • 50 ml suc de merișoare
  • gheață
  • coajă de portocală, pentru decor

Mod de preparare

Într-un shaker, se toarnă vodka cu aromă de mandarină, lichiorul de portocale, sucul de lime și sucul de merișoare. Se adaugă gheață până aproape de umplere și se agită energic, până când pereții shakerului devin reci.

Amestecul se strecoară într-un pahar de martini răcit în prealabil și se decorează cu o felie subțire de coajă de portocală, răsucită ușor pentru a elibera uleiurile aromatice. Se servește imediat, rece și parfumat.

Caipiroska

Ingrediente

  • 1 limetă, tăiat în bucăți mici
  • 2 lingurițe zahăr granulat auriu
  • gheață zdrobită
  • 50 ml vodka

Mod de preparare

Într-un pahar tip tumbler robust, se pun bucățile de limetă și zahărul. Cu ajutorul unui muddler (sau al pistilului de la un mojar), se zdrobesc bine pentru a extrage sucul și uleiurile aromatice din coajă.

Paharul se umple cu gheață zdrobită, se toarnă vodka și se amestecă bine pentru a combina aromele. Se servește imediat, direct din pahar, pentru un gust proaspăt și revigorant.

White Russian

Ingrediente

  • 50 ml vodka
  • 25 ml lichior de cafea (ex. Kahlúa)
  • 1 lingură smântână dulce lichidă (single cream)
  • gheață cuburi

Mod de preparare

Într-un pahar tip tumbler umplut cu cuburi de gheață, se toarnă vodka, lichiorul de cafea și smântâna lichidă.

Se amestecă ușor pentru a combina ingredientele, păstrând un aspect ușor stratificat dacă se dorește. Se servește imediat, rece și catifelat.

Lemon Drop

Ingrediente

  • 1 lingură zahăr fin (caster sugar)
  • coaja fin rasă de la 1/2 lămâie
  • 50 ml vodka
  • 25 ml triple sec
  • 25 ml suc proaspăt de lămâie
  • gheață
  • apă, pentru umezirea marginii paharului

Mod de preparare

Se pune un pahar de martini la frigider pentru răcire. Într-un bol mic, se amestecă zahărul cu coaja rasă de lămâie și se lasă deoparte.

Într-un shaker, se toarnă vodka, triple sec-ul și sucul de lămâie, apoi se adaugă o mână de gheață. Se agită energic până când shakerul se răcește la exterior.

Marginea paharului de martini răcit se umezește ușor cu apă, se scutură excesul și se trece prin amestecul de zahăr și coajă de lămâie. Conținutul shakerului se strecoară în paharul pregătit. Se servește imediat, rece și parfumat.

Sea Breeze

Ingrediente

  • 50 ml vodka
  • 100 ml suc de merișoare
  • 50 ml suc de grepfrut
  • gheață cuburi
  • 1 felie subțire de limetă, pentru decor

Mod de preparare

Se umple pe jumătate un pahar înalt cu cuburi de gheață. Se toarnă vodka, sucul de merișoare și sucul de grepfrut.

Se amestecă ușor până când paharul se răcește la exterior, apoi se decorează cu o felie subțire de lime. Se servește imediat, rece și aromat.

Woo Woo

Ingrediente

  • 50 ml vodka
  • 25 ml lichior de piersici (peach schnapps)
  • 100 ml suc de merișoare
  • câteva picături de suc proaspăt de limetă
  • gheață cuburi
  • 1 felie de lime, pentru decor

Mod de preparare

Într-un shaker plin cu gheață se toarnă vodka, lichiorul de piersici, sucul de merișoare și câteva picături de suc de lime.

Se agită energic până când exteriorul shakerului este rece, apoi se strecoară conținutul într-un pahar tip tumbler umplut cu gheață proaspătă. Se decorează cu o felie de lime și se servește imediat.

