Rețetă de frappe. Cum să faci acasă cea mai populară băutură a verii

Puține băuturi reușesc să fie atât de simple, dar în același timp atât de iconice precum café frappé. Născută dintr-o întâmplare, într-o pauză de târg internațional, această cafea rece spumoasă a devenit simbolul verii în Grecia și, treptat, a căpătat popularitate în întreaga lume.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Vineri, 15 August 2025, 10:05 | Actualizat Marti, 12 August 2025, 14:09
Rețeta clasică de frappe este foarte simplă, însă se poate îmbogăți cu frișcă, ciocolată, caramel

Frappé-ul a fost inventat în 1957, la Târgul Internațional din Thessaloniki, Grecia, de un reprezentant Nestlé pe nume Dimitris Vakondios. Încercând să își prepare cafeaua instant, dar neavând apă fierbinte la dispoziție, a improvizat folosind apă rece și un shaker. Rezultatul? O spumă consistentă, cu aromă de cafea, servită rece.

Deși la început a părut doar o soluție de moment, această versiune de cafea rece a fost imediat apreciată pentru gustul său reconfortant și textura aerată. Nestlé a văzut potențialul și a promovat băutura, iar frappé-ul a devenit în scurt timp un simbol al Greciei urbane postbelice și o marcă a relaxării estivale.

Cum se prepară corect un frappé

Cafeaua frappé nu este doar o cafea cu gheață. Este o băutură care implică un proces specific de emulsificare a cafelei instant cu apă rece, prin agitare viguroasă, până la formarea unei spume dense și cremoase. Pentru o variantă clasică, se folosesc cafea instant (de obicei Nescafé), apă rece, gheață, zahăr și, opțional, lapte rece. Spuma se obține doar cu cafea solubilă – cafeaua preparată la filtru sau espresso nu are capacitatea de a produce o spumă stabilă fără aditivi.

Un truc esențial este ordinea în care se adaugă ingredientele: mai întâi cafeaua și zahărul, apoi puțină apă rece, și abia după agitare se adaugă gheața și lichidul pentru completare. Agitarea trebuie să fie energică, fie cu un shaker, fie cu un mixer de mână, dar nu excesivă – altfel se riscă pierderea structurii spumei. Iar paharul ideal este unul înalt, cilindric, care permite vizualizarea straturilor: spuma, gheața și cafeaua.

Frappé-ul în versiuni moderne: de la clasic la gourmet

De-a lungul anilor, frappé-ul s-a transformat într-o platformă creativă pentru barista și pasionați. Pe lângă rețeta clasică, au apărut variante adaptate gusturilor contemporane: cu lapte vegetal (migdale, soia, ovăz), cu arome (vanilie, caramel, alune), cu toppinguri de frișcă, scorțișoară sau cacao. Există chiar și „frappé affogato”, în care spuma clasică este completată cu o doză de espresso pentru un gust intens.

În zonele turistice, frappé-ul se servește adesea alături de deserturi reci sau biscuiți, iar în barurile urbane poate fi regăsit în cocktailuri cafeinizate, alături de lichioruri precum Kahlua sau Baileys. Deși puriștii preferă varianta simplă, cu doar trei ingrediente, libertatea de personalizare este ceea ce face din frappé o băutură atât de iubită.

Când și cum se consumă frappé-ul

În Grecia, frappé-ul este mai mult decât o băutură – este un obicei social. Se bea încet, la terasă, în conversații lungi, în după-amieze toride. Nu este o cafea „to go”, ci o invitație la relaxare. Se consumă cel mai bine proaspăt preparat, pentru a păstra integritatea spumei și prospețimea cafelei. Dacă este refrigerat pentru mai târziu, trebuie amestecat din nou înainte de servire, dar gustul inițial se pierde parțial.

Pe timpul verii, frappé-ul este alternativa ideală la espresso-ul fierbinte, oferind cafeină într-o formă hidratantă și revigorantă. Poate înlocui cu succes un mic dejun rapid sau poate acompania o gustare ușoară, mai ales când este preparat cu lapte și îndulcitori naturali.

De ce să îți faci frappé acasă

Dincolo de farmecul teraselor grecești, frappé-ul poate fi pregătit cu ușurință și acasă. Nu este nevoie de echipamente scumpe – un borcan cu capac sau un shaker de salată pot fi suficiente. Costurile sunt minime, timpul de preparare este scurt, iar posibilitățile de personalizare sunt infinite. Pentru cei care preferă un stil de viață sănătos, pot fi folosite variante fără zahăr sau cu lapte vegetal, iar cei care caută un plus de energie pot adăuga pudră de maca, scorțișoară sau colagen.

Cafe frappé este dovada că cele mai bune lucruri se nasc din improvizație și că simplitatea, atunci când este bine executată, poate da naștere unor experiențe memorabile. De la "accidentul" din Thessaloniki până la preparatul emblematic al verilor grecești, frappé-ul continuă să inspire și să răcorească. Este mai mult decât o băutură rece cu cafea – este o declarație de stil și un tribut adus plăcerii simple de a savura viața, un pahar cu gheață și spumă odihnită în palma unei după-amieze leneșe.

Rețetă de frappé clasic

Ingrediente

  • 4 g cafea instant (1 – 1 ½ linguriță, de preferat tip Nescafé clasic)
  • 80 ml apă rece (pentru spumă)
  • 6-8 cuburi de gheață
  • 120 ml apă rece (pentru completare)
  • 50 ml lapte rece (opțional)
  • 1-2 lingurițe de zahăr, după gust (sau sirop)

Mod de preparare caffe frappé clasic

Se adaugă cafeaua instant, zahărul și 80 ml apă rece într-un shaker sau într-un borcan cu capac închis ermetic. Se agită energic timp de 15-20 de secunde, până când se formează o spumă densă și stabilă, de culoare cafenie deschisă. Se toarnă spuma într-un pahar înalt, de 300-400 ml, apoi se adaugă cuburile de gheață. Se completează cu apă rece și, dacă se dorește, cu lapte rece pentru un frappé mai cremos. Se servește imediat, cu un pai lung.

Cafe frappé-ul grecesc este băutura ideală pentru cei care caută o cafea rece, cu o aromă intensă, dar lejeră, fără metode complicate de extracție. Se poate personaliza ușor în funcție de preferințe: mai dulce, cu lapte vegetal, cu siropuri aromate sau chiar cu un strop de lichior. Secretul gustului autentic constă în folosirea unei cafele instant de bună calitate și în agitarea energică pentru o spumă densă și stabilă. Se păstrează în frigider maximum o oră, dar este ideal să fie preparat pe loc.

