Zuppa Toscana, supa italiană cremoasă cu cartofi și cârnați. Rețeta perfectă pentru zilele reci de toamnă

Rețeta de Zuppa Toscana care te va cuceri de la primele guri. E gata în doar 40 de minute și transformă un prânz banal într-un de poveste.

Zuppa Toscana sau supă italiană cu cârnați picanți, cartofi, kale și smântână! Această supă italiană îmbină gustul intens al cârnaților picanți cu textura fină a cartofilor, iar frunzele consistente de kale dau un gust parte, ușor crocant.

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Rețeta de Zuppa Toscana, perfectă pentru zilele reci de toamnă

Această supă este ideală pentru zilele răcoroase, reconfortantă și sățioasă. Timpul de preparare este de 40 de minute, iar cantitatea ingredientelor pentru patru porții.

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Informații nutriționale | Valori per porție (4 porții în total):

Calorii: 675 kcal

Grăsimi totale: 45 g

Grăsimi saturate: 18 g

Grăsimi trans: 0 g

Grăsimi mononesaturate: 19 g

Grăsimi polinesaturate: 7 g

Colesterol: 119 mg

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Ingrediente

1 lingură de ulei de măsline extravirgin

450 g de cârnați italienești picanți, fără membrană

1 ceapă, tocată mărunt

4 căței de usturoi, tocați fin

½ linguriță de sare fină

1 lingură de făină albă

450 g de cartofi Russet, curățați de coajă și tăiați în cuburi de aproximativ 2 cm

950 ml de supă concentrată de pui

240 ml de apă

170 g de kale tocate, fără tulpinile tari

120 ml de smântână lichidă pentru gătit (cu conținut ridicat de grăsime)

Parmezan ras, pentru servire

*Poți folosi atât kale cu frunze crețe, cât și kale de tip Lacinato (cunoscut și sub denumirea de cavolo nero).

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Mod de preparare

1.Rumenește cârnații:

Într-o oală cu pereți groși, pune o lingură de ulei de măsline extravirgin, la foc mediu, până se încinge. Adaugă cârnații italienești picanți, fără membrană, și gătește-i timp de 5–7 minute, desfăcând carnea cu ajutorul unei linguri de lemn, până când se rumenește uniform. Scoate cârnații cu o spumieră, transferă-i într-un bol și păstrează-i deoparte.

2.Pregătește baza supei și fierbe cartofii:

Adaugă în aceeași oală ceapa tocată mărunt, usturoiul și sarea. Călește timp de 2–3 minute, amestecând frecvent, până când ceapa devine translucidă.

Încorporează făina și gătește timp de 30–60 de secunde, amestecând continuu, până când capătă o nuanță aurie. Adaugă puțină făină, pe care las-o să se gătească în grăsimea rămasă de la cârnați.

Astfel, particulele de făină sunt acoperite uniform cu grăsime, prevenind formarea cocoloașelor la adăugarea lichidelor și contribuind, totodată, la obținerea unei supe mai consistente. Această tehnică permite folosirea unei cantități mai mici de smântână, pentru un preparat mai ușor.

Adaugă cartofii curățați și tăiați în cuburi de aproximativ 2 cm, supa de pui și apa. Mărește focul și aștepată ca lichidul să ajungă la punctul de fierbere, după care reduce focul la mediu-mic, acoperă oala cu capac și lasă supa să fiarbă domol timp de 13–15 minute, până când cartofii devin fragezi.

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3.Adăugă kalele și cârnații:

Încorporează frunzele de kale tocate și cârnații rumeniți anterior. Continuă fierberea timp de 3–5 minute, până când frunzele de kale se înmoaie și devin fragede.

4.Finalizează supa și servește:

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Ia oala de pe foc și încorporează smântâna lichidă pentru gătit. Astfel vei conferi supei o consistență mai bogată și o textură catifelată. Potrivește gustul cu sare și piper, după preferință.

Servește supa fierbinte, presărată cu parmezan ras. O poți servi alături de o salată și pâine cu coajă crocantă sau grisine. De asemenea, poate fi servită într-un bol de pâine, precum ciorba de fasole autohtonă. Poftă bună!