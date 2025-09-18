Antena Căutare
Home MediCOOL Video Medicool sezonul 9, 18 septembrie 2025. Andreea Marin, experiența sa cu burnout-ul, boala secolului: „Am căzut pe stradă!"
Logo show

Medicool sezonul 9, 18 septembrie 2025. Andreea Marin, experiența sa cu burnout-ul, boala secolului: „Am căzut pe stradă!”

Episodul 9 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 18 septembrie 2025. Andreea Marin vorbește despre experiența dureroasă a burnout-ului, „boala secolului” care afectează tot mai mulți oameni. Vedeta a povestit cum a ajuns să adoarmă doar 4-5 ore pe noapte, să fie mereu pe fugă și să se simtă vinovată când nu reușea să ducă la capăt toate task-urile zilnice: „Am căzut pe stradă!”, mărturisește ea, explicând cum organismul i-a dat semnale clare că nu mai poate continua în acest ritm.
Joi, 18.09.2025, 18:00
Medicool sezonul 9, 18 septembrie 2025. Multitasking și stres: ce se întâmplă în creierul nostru

Medicool sezonul 9, 18 septembrie 2025. Multitasking și stres: ce se întâmplă în creierul nostru

