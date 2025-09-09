Medicool sezonul 9, 9 septembrie 2025. Cum să slăbești inteligent: ce să mănânci și cum să te antrenezi după tipul burții

Episodul 2 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 9 septembrie 2025. Mihail Pautov, alături de invitații săi Simona Calciu, medic specialist în diabet și boli metabolice, împreună cu Crazy John (Ion Iulian), instructor de fitness, explică cum tipul burții tale îți poate arăta ce să mănânci și cum să te antrenezi pentru a slăbi eficient. Fiecare formă a abdomenului reflectă metabolismul, digestia și echilibrul hormonal, iar combinația dintre alimentație corectă și exerciții fizice potrivite poate aduce rezultate vizibile.

Marti, 09.09.2025, 18:46