Home
Mireasa
Momente
Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Ce au discutat Alexandru și Adin cu fetele
Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Ce au discutat Alexandru și Adin cu fetele
Ediția din 11 august 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Alexandru și Adin au avut ocazia să cunoască toate fetele la speed date. Ce au vorbit.
Luni, 11.08.2025, 16:46
Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Concurenții au participat la Summer Well
Luni, 11.08.2025, 17:04
Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Ce vrea Alexandra de la partenerul ei: Vreau să simt că pot...
Luni, 11.08.2025, 16:53
Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Discuții acide între fete, în liniștea nopții
Luni, 11.08.2025, 16:10
Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Ce discuții au avut fetele despre Virgil: Ați fost foarte...
Luni, 11.08.2025, 16:01
Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Ștefania îți caută marea iubire: Vreau pe cineva cu un...
Luni, 11.08.2025, 15:29
Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Sorin, motivul unei discuții intense în rândul fetelor!
Luni, 11.08.2025, 15:21
Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Ion l-a acuzat pe Alexandru că s-a victimizat atunci când a...
Luni, 11.08.2025, 14:27
Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Adin susține că Emily nu l-a ales cu inima pe Alex!
Luni, 11.08.2025, 14:16
Mireasa sezonul 12, 8 august 2025. Primul top al publicului! Cine sunt Mirii Săptămânii
Vineri, 08.08.2025, 16:57
Mireasa sezonul 12, 8 august 2025. Pe cine își doresc fetele să cunoască mai bine
Vineri, 08.08.2025, 16:51
Mireasa sezonul 12, 8 august 2025. Adin, ultimul concurent care a făcut cunoștință cu fetele:...
Vineri, 08.08.2025, 16:41
Mireasa sezonul 12, 8 august 2025. Ce au spus fetele după speed date-ul cu Ionuț! Costina:...
Vineri, 08.08.2025, 16:28
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 8 august 2025. Ce își doresc cu adevărat bărbații de la partenere
Vineri, 08.08.2025, 18:58
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 8 august 2025. Importanța verighetei: ce simbolizează pentru cupluri
Vineri, 08.08.2025, 18:31
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 8 august 2025. Detalii care fac o femeie să se simtă iubită și apreciată
Vineri, 08.08.2025, 18:11
Ultimele știri
Trending
16:50
Vaccinurile de care ai nevoie înainte și în timpul sarcinii. Tot ce trebuie să știi despre ele
16:16
Cum va fi vremea până pe 8 septembrie 2025. Prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni
Vezi ultimele stiri
1
Câți bani a făcut Connect-R în 2024 cu firma sa, Rappin On Media. Profit record cu doar doi angajați
2
Dean Cain, dezvăluire șocantă. Actorul susține că a fost hărțuit sexual în timp ce juca rolul lui Superman
3
Ruby Rose, apariție îngrijorătoare. Cum a fost surprinsă de paparazzii din Los Angeles
4
Khloe Kardashian a recunoscut că își edita excesiv pozele: „Arătam ca un personaj din desene animate”
5
Serena Williams a slăbit surpinzător, dar refuză să dezvăluie secretele noii siluete: „Toată lumea arată grozav!”
6
Efectul Kanye West. Cum arăta Bianca Censori cu un an înainte de a-l cunoaște pe rapper. Transformarea e uimitoare!
