Mireasa sezonul 12, 12 august 2025. Diana și Liviu au avut parte de un date. Cum a decurs întâlnirea

Ediția din 12 august 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Iată cum a decurs întâlnirea dintre Diana și Liviu!

Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Concurenții au participat la Summer Well

Luni, 11.08.2025, 17:04

Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Ce vrea Alexandra de la partenerul ei: Vreau să simt că pot...

Luni, 11.08.2025, 16:53

Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Ce au discutat Alexandru și Adin cu fetele

Luni, 11.08.2025, 16:46

Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Discuții acide între fete, în liniștea nopții

Luni, 11.08.2025, 16:10

Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Ce discuții au avut fetele despre Virgil: Ați fost foarte...

Luni, 11.08.2025, 16:01

Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Ștefania îți caută marea iubire: Vreau pe cineva cu un...

Luni, 11.08.2025, 15:29

Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Sorin, motivul unei discuții intense în rândul fetelor!

Luni, 11.08.2025, 15:21

Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Ion l-a acuzat pe Alexandru că s-a victimizat atunci când a...

Luni, 11.08.2025, 14:27

Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Adin susține că Emily nu l-a ales cu inima pe Alex!

Luni, 11.08.2025, 14:16

Mireasa sezonul 12, 8 august 2025. Primul top al publicului! Cine sunt Mirii Săptămânii

Vineri, 08.08.2025, 16:57

Mireasa sezonul 12, 8 august 2025. Pe cine își doresc fetele să cunoască mai bine

Vineri, 08.08.2025, 16:51

Mireasa sezonul 12, 8 august 2025. Adin, ultimul concurent care a făcut cunoștință cu fetele:...

Vineri, 08.08.2025, 16:41