Antena
Antena 1
Căutare
User
Home
Emisiuni
Insula Iubirii
Power Couple
Mireasa
Ana, mi-ai fost scrisa in ADN
Iubire cu parfum de lavanda
Program TV A1
Top Video
Video
Noutati
Vedete
News
Auto
Economic
Educatie
Extern
Inedit
Politic
Social
Sport
Vremea
Lifestyle
Animale
Beauty
Casa si gradina
Family
Food
Gadget
Health
Horoscop
Relatii
Travel
LIVE
Mai multe
TV
Casting
Descarca aplicatia
Acum pe Google Play
Descarcati de pe Apple Store
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
LinkedIn
Home
Mireasa
Momente
Mireasa sezonul 12, 13 august 2025. Costina și Ionuț, date de cunoaștere!
Mireasa sezonul 12, 13 august 2025. Costina și Ionuț, date de cunoaștere!
Ediția din 13 august 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Costina și Ionuț au avut un date de cunoaștere în urma alinierii din gala de vineri.
Miercuri, 13.08.2025, 16:16
Mireasa sezonul 12, 13 august 2025. Povestea de viață a Loredanei: Muncesc de la 16 ani!
Miercuri, 13.08.2025, 17:04
Mireasa sezonul 12, 13 august 2025. Cristian și Lavinia, date de cunoaștere!
Miercuri, 13.08.2025, 16:47
Mireasa sezonul 12, 13 august 2025. Ce discuții au avut Gabriela și Alina: Își face filme!
Miercuri, 13.08.2025, 16:39
Mireasa sezonul 12, 13 august 2025. Povestea de viață a lui Emily. Concurenta a căzut de la...
Miercuri, 13.08.2025, 15:25
Mireasa sezonul 12, 13 august 2025. Gesturile controversate făcute de Emily, comentate intens de...
Miercuri, 13.08.2025, 14:30
Mireasa sezonul 12, 13 august 2025. Liviu vrea garanții de la Emily
Miercuri, 13.08.2025, 14:17
Mireasa sezonul 12, 12 august 2025. Ce își dorește Lavinia de la viitorul partener
Marti, 12.08.2025, 16:57
Mireasa sezonul 12, 12 august 2025. Super date pentru Virgil și Ștefania
Marti, 12.08.2025, 16:48
Mireasa sezonul 12, 12 august 2025. Ce așteptări are Diana de la viitorul iubit
Marti, 12.08.2025, 16:32
Mireasa sezonul 12, 12 august 2025. Ce divergențe stârnea subiectul despre copii între...
Marti, 12.08.2025, 16:07
Mireasa sezonul 12, 12 august 2025. Alexandra a fost invitată la cină în Casa Băieților!
Marti, 12.08.2025, 15:48
Mireasa sezonul 12, 12 august 2025. Liviu, mărul discordiei dintre Diana și Emily
Marti, 12.08.2025, 15:03
Alege emisiune
Top vizionate
Cele mai noi
x
Caută emisiunea preferată
Video
ACUM
Black Friday
Campionatele Europene de Inot in bazin scurt
Antena 30
Momentul tau de relaxare
Roata Vedetelor
Gesturi Tandre
Fiertzi
Mireasa sezonul 12, 13 august 2025. Povestea de viață a Loredanei: Muncesc de la 16 ani!
Miercuri, 13.08.2025, 17:04
Mireasa sezonul 12, 13 august 2025. Cristian și Lavinia, date de cunoaștere!
Miercuri, 13.08.2025, 16:47
Mireasa sezonul 12, 13 august 2025. Ce discuții au avut Gabriela și Alina: Își face filme!
Miercuri, 13.08.2025, 16:39
Mireasa sezonul 12, 13 august 2025. Povestea de viață a lui Emily. Concurenta a căzut de la înălțime și a stat în scaun cu rotile
Miercuri, 13.08.2025, 15:25
Mireasa sezonul 12, 13 august 2025. Gesturile controversate făcute de Emily, comentate intens de către mame
Miercuri, 13.08.2025, 14:30
Mireasa sezonul 12, 13 august 2025. Liviu vrea garanții de la Emily
Miercuri, 13.08.2025, 14:17
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 2. Cele mai impresionante momente trăite de Marius Damian
Miercuri, 13.08.2025, 00:23
Insula iubirii Sezonul 9, 12 august 2025. Marius Avram, contrariat de interacțiunile soției lui: Simt că mi-a dat Dumnezeu o palmă!
Marti, 12.08.2025, 23:58
Insula iubirii Sezonul 9, 12 august 2025. George Ivănescu, aka Jaguarul, șochează: Aș vrea să fiu chiloțeii tăi în seara asta!
Marti, 12.08.2025, 23:44
Insula iubirii Sezonul 9, 12 august 2025. Ella Vișan și-a așternut gândurile pe o foaie: Ești ceea ce simți
Marti, 12.08.2025, 23:31
Insula iubirii Sezonul 9, 12 august 2025. Ce alegeri au făcut băieții pentru date. Ce a mărturisit Marius Avram
Marti, 12.08.2025, 23:15
Insula iubirii Sezonul 9, 12 august 2025. Pe cine au ales fetele pentru date. Bianca Dan i-a surprins pe toți!
Marti, 12.08.2025, 23:05
Ultimele știri
Trending
17:09
Experții ar fi descoperit alternativa naturală la Ozempic. Cum funcționează
17:04
Mireasa sezonul 12, 13 august 2025. Povestea de viață a Loredanei: Muncesc de la 16 ani!
16:47
Mireasa sezonul 12, 13 august 2025. Cristian și Lavinia, date de cunoaștere!
16:40
De unde ar proveni mumiile „extraterestre” din Peru, de fapt. Analiză genetică a scos adevărul la iveală
16:39
Mireasa sezonul 12, 13 august 2025. Ce discuții au avut Gabriela și Alina: Își face filme!
16:37
Șaorma cu bacterii periculoase pe litoral. Mâncarea de la mare, testată în Campania Observator Antena 1 „Ce ne puneți în mâncare”
Vezi ultimele stiri
1
Gestul emoționant făcut de Adda pentru femeile bolnave de cancer. Ce a publicat în mediul online: „A fost alegerea mea”
2
Cristiano Ronaldo se însoară! Fotbalistul a cerut-o de soție pe Georgina. Cât de frumos e inelul
3
Ștefania, iubita lui Andrei Ștefănescu, urare emoționantă chiar de ziua lui. Artistul a împlinit 48 de ani: „Nu respir fără tine!”
4
Irina Columbeanu a achitat o parte din restanțele acumulate de tatăl său la azil: „Simt că e responsabilitatea mea...”
5
Cristina Șișcanu, soția lui Mădălin Ionescu, a stârnit o adevărată controversă! Ce a zis despre vacanțele de cuplu
6
Ce spune Radu Ștefan Bănică despre „greutatea” numelui său de familie: „La 16 ani am devenit bărbatul în casă”
Căutare
x
x