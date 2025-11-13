Mireasa sezonul 12, 13 noiembrie 2025. Ionuț și Simona s-au declarat în cuplu! Ce surpriză a pregătit concurentul

Ediția din 13 noiembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. După task-ul cabinei telefonice, unde Ionuț a rezistat foarte mult, între el și Simona a avut loc un sărut. În direct, a venit celebra întrebare a Simonei Gherghe, dar răspunsul nu a fost unul obișnuit. Simona chiar se supărase când a văzut că Ionuț ezită să răspundă și apoi și-a dat seama și de ce băiatul păstrează suspansul.

Joi, 13.11.2025, 16:43