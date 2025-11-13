Antena Căutare
Home Mireasa Momente Mireasa sezonul 12, 13 noiembrie 2025. Ionuț și Simona s-au declarat în cuplu! Ce surpriză a pregătit concurentul
Logo show

Mireasa sezonul 12, 13 noiembrie 2025. Ionuț și Simona s-au declarat în cuplu! Ce surpriză a pregătit concurentul

Ediția din 13 noiembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. După task-ul cabinei telefonice, unde Ionuț a rezistat foarte mult, între el și Simona a avut loc un sărut. În direct, a venit celebra întrebare a Simonei Gherghe, dar răspunsul nu a fost unul obișnuit. Simona chiar se supărase când a văzut că Ionuț ezită să răspundă și apoi și-a dat seama și de ce băiatul păstrează suspansul.
Joi, 13.11.2025, 16:43
x
Mireasa sezonul 12, 13 noiembrie 2025. Casian, o poveste de viață marcantă! Mama l-a părăsit când el avea 16 ani!

Mireasa sezonul 12, 13 noiembrie 2025. Casian, o poveste de viață marcantă! Mama l-a părăsit când el avea 16 ani!

Logo show Joi, 13.11.2025, 16:52 Mireasa sezonul 12, 13 noiembrie 2025. Suferință fără margini pentru Adin după ce a pierdut provocarea cabinei telefonice

Mireasa sezonul 12, 13 noiembrie 2025. Suferință fără margini pentru Adin după ce a pierdut provocarea cabinei telefonice

Logo show Joi, 13.11.2025, 15:50 Mireasa sezonul 12, 13 noiembrie 2025. Ce vorbe urâte a spus Sorin despre Diana: Nu mai ratez!

Mireasa sezonul 12, 13 noiembrie 2025. Ce vorbe urâte a spus Sorin despre Diana: Nu mai ratez!

Logo show Joi, 13.11.2025, 15:44 Mireasa sezonul 12, 13 noiembrie 2025. Sorin i-a fost alături Dianei pe tot parcursul provocării cabinei telefonice

Mireasa sezonul 12, 13 noiembrie 2025. Sorin i-a fost alături Dianei pe tot parcursul provocării cabinei telefonice

Logo show Joi, 13.11.2025, 15:27 Mireasa sezonul 12, 13 noiembrie 2025. Finala cabinei telefonice s-a dat între Adin și Diana

Mireasa sezonul 12, 13 noiembrie 2025. Finala cabinei telefonice s-a dat între Adin și Diana

Logo show Joi, 13.11.2025, 15:18 Mireasa sezonul 12, 13 noiembrie 2025. Cabina telefonică, un test de rezistență fizică, dar și psihologică pentru concurenți

Mireasa sezonul 12, 13 noiembrie 2025. Cabina telefonică, un test de rezistență fizică, dar și psihologică pentru concurenți

Logo show Joi, 13.11.2025, 15:05 Mireasa sezonul 12, 13 noiembrie 2025. Ștefania i-a spus Nicoletei să nu participe la task, dar ea a intrat în cabină

Mireasa sezonul 12, 13 noiembrie 2025. Ștefania i-a spus Nicoletei să nu participe la task, dar ea a intrat în cabină

Logo show Joi, 13.11.2025, 14:49 Mireasa sezonul 12, 13 noiembrie 2025. Liviu a primit o scrisoare în care nu era văzut prea bine

Mireasa sezonul 12, 13 noiembrie 2025. Liviu a primit o scrisoare în care nu era văzut prea bine

Logo show Joi, 13.11.2025, 14:23 Super Neatza, 13 noiembrie 2025. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitat: Lavinia Mihăilescu

Super Neatza, 13 noiembrie 2025. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitat: Lavinia Mihăilescu

Logo show Joi, 13.11.2025, 12:19 Super Neatza, 13 noiembrie 2025. Ce este osteopatia, ce beneficii are și cum ne ajută să prevenim disfuncțiile coloanei

Super Neatza, 13 noiembrie 2025. Ce este osteopatia, ce beneficii are și cum ne ajută să prevenim disfuncțiile coloanei

Logo show Joi, 13.11.2025, 11:06 Super Neatza, 13 noiembrie 2025. Lecții de autoapărare cu magicianul Robert Tudor

Super Neatza, 13 noiembrie 2025. Lecții de autoapărare cu magicianul Robert Tudor

Logo show Joi, 13.11.2025, 10:45 Super Neatza, 13 noiembrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Claudia Rodica Roman

Super Neatza, 13 noiembrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Claudia Rodica Roman

Logo show Joi, 13.11.2025, 10:27
x