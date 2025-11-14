Antena
Mireasa sezonul 12, 14 noiembrie 2025. Simona i-a povestit lui Ionuț despre fostul iubit
Mireasa sezonul 12, 14 noiembrie 2025. Simona i-a povestit lui Ionuț despre fostul iubit
Ediția din 14 noiembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Simona i-a făcut mărturisiri lui Ionuț despre fosta sa relație!
Vineri, 14.11.2025, 16:20
Mireasa sezonul 12, 14 noiembrie 2025. Cine sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii
Vineri, 14.11.2025, 16:58
Mireasa sezonul 12, 14 noiembrie 2025. Au curs râuri de lacrimi în platou! Adin a fost votat...
Vineri, 14.11.2025, 16:41
Mireasa sezonul 12, 14 noiembrie 2025. Lavinia, cu ochii în lacrimi! Se teme că Adin poate fi...
Vineri, 14.11.2025, 16:27
Mireasa sezonul 12, 14 noiembrie 2025. Iolanda a lansat jigniri la adresa Ștefaniei și a...
Vineri, 14.11.2025, 15:35
Mireasa sezonul 12, 14 noiembrie 2025. Nicoleta, supărată de cuvintele doamnei Cristiana! Ce...
Vineri, 14.11.2025, 15:22
Mireasa sezonul 12, 14 noiembrie 2025. Diana și Sorin s-au despărțit! Ce s-a întâmplat la hotel
Vineri, 14.11.2025, 15:13
Mireasa sezonul 12, 14 noiembrie 2025. Diana și Sorin, noapte petrecută la hotel! Au pus punct...
Vineri, 14.11.2025, 14:40
Mireasa sezonul 12, 14 noiembrie 2025. Iolanda, o nouă dezvăluire despre Liviu
Vineri, 14.11.2025, 14:28
Mireasa sezonul 12, 13 noiembrie 2025. Casian, o poveste de viață marcantă! Mama l-a părăsit...
Joi, 13.11.2025, 16:52
Mireasa sezonul 12, 13 noiembrie 2025. Ionuț și Simona s-au declarat în cuplu! Ce surpriză a...
Joi, 13.11.2025, 16:43
Mireasa sezonul 12, 13 noiembrie 2025. Suferință fără margini pentru Adin după ce a pierdut...
Joi, 13.11.2025, 15:50
Mireasa sezonul 12, 13 noiembrie 2025. Ce vorbe urâte a spus Sorin despre Diana: Nu mai ratez!
Joi, 13.11.2025, 15:44
