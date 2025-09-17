Antena Căutare
Home Mireasa Momente Mireasa sezonul 12, 17 septembrie 2025. Samina i-a dezvăluit lui Virgil motivul pentru care nu mai vrea să vorbească cu el
Logo show

Mireasa sezonul 12, 17 septembrie 2025. Samina i-a dezvăluit lui Virgil motivul pentru care nu mai vrea să vorbească cu el

Ediția din 17 septembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Virgil și Sorin și-au împărtășit gândurile pe care le trăiesc cu Samina, respectiv Diana: „Am crezut că mă vede ca pe fratele ei mai mic”, mărturisea Virgil. Într-o discuție ulterioară, Samina i-a dezvăluit motivul adevărat pentru care nu își mai dorește să aibă vreo legătură cu el, acela că discută cu ea doar când are probleme.
Miercuri, 17.09.2025, 16:10
x
Mireasa sezonul 12, 17 septembrie 2025. Nemulțumirile au ținut toată casa în tensiune. Ce s-a întâmplat

Mireasa sezonul 12, 17 septembrie 2025. Nemulțumirile au ținut toată casa în tensiune. Ce s-a întâmplat

Logo show Miercuri, 17.09.2025, 16:01 Mireasa sezonul 12, 17 septembrie 2025. Liviu nu exclude de a intra din nou într-o cunoaștere cu Ștefania!

Mireasa sezonul 12, 17 septembrie 2025. Liviu nu exclude de a intra din nou într-o cunoaștere cu Ștefania!

Logo show Miercuri, 17.09.2025, 15:42 Mireasa sezonul 12, 17 septembrie 2025. Negocierea pe locurile de dormit a pus toată casa pe jar!

Mireasa sezonul 12, 17 septembrie 2025. Negocierea pe locurile de dormit a pus toată casa pe jar!

Logo show Miercuri, 17.09.2025, 15:38 Mireasa sezonul 12, 17 septembrie 2025. Neînțelegeri între Diana și Sorin. Concurenta a fost sancționată!

Mireasa sezonul 12, 17 septembrie 2025. Neînțelegeri între Diana și Sorin. Concurenta a fost sancționată!

Logo show Miercuri, 17.09.2025, 15:03 Mireasa sezonul 12, 17 septembrie 2025. Panica de la 12 noaptea! Cine a avut nevoie de intervenția medicului

Mireasa sezonul 12, 17 septembrie 2025. Panica de la 12 noaptea! Cine a avut nevoie de intervenția medicului

Logo show Miercuri, 17.09.2025, 14:36 Mireasa sezonul 12, 17 septembrie 2025. Adin a primit o scrisoare de la familie: Nu ar mai trebui să te lași înjosit!

Mireasa sezonul 12, 17 septembrie 2025. Adin a primit o scrisoare de la familie: Nu ar mai trebui să te lași înjosit!

Logo show Miercuri, 17.09.2025, 14:29 Super Neatza, 17 septembrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Andreea Alexandra Ionescu

Super Neatza, 17 septembrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Andreea Alexandra Ionescu

Logo show Miercuri, 17.09.2025, 10:34 Super Neatza, 17 septembrie 2025. Idei de mese rapide sub 20 de lei

Super Neatza, 17 septembrie 2025. Idei de mese rapide sub 20 de lei

Logo show Miercuri, 17.09.2025, 09:55 Super Neatza, 17 septembrie 2025. Ce se întâmplă cu copiii în procesul de divorţ

Super Neatza, 17 septembrie 2025. Ce se întâmplă cu copiii în procesul de divorţ

Logo show Miercuri, 17.09.2025, 09:21 Super Neatza, 17 septembrie 2025. Ce trebuie să ştii dacă vrei să urmezi o carieră în domeniul editării video

Super Neatza, 17 septembrie 2025. Ce trebuie să ştii dacă vrei să urmezi o carieră în domeniul editării video

Logo show Miercuri, 17.09.2025, 08:56 Super Neatza, 17 septembrie 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Ziua poate aduce progres și inspirație

Super Neatza, 17 septembrie 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Ziua poate aduce progres și inspirație

Logo show Miercuri, 17.09.2025, 08:45 Super Neatza, 17 septembrie 2025. Cum ne protejăm de bolile alimentare în sezonul recoltelor bogate

Super Neatza, 17 septembrie 2025. Cum ne protejăm de bolile alimentare în sezonul recoltelor bogate

Logo show Miercuri, 17.09.2025, 08:43
x