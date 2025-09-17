Mireasa sezonul 12, 17 septembrie 2025. Samina i-a dezvăluit lui Virgil motivul pentru care nu mai vrea să vorbească cu el

Ediția din 17 septembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Virgil și Sorin și-au împărtășit gândurile pe care le trăiesc cu Samina, respectiv Diana: „Am crezut că mă vede ca pe fratele ei mai mic”, mărturisea Virgil. Într-o discuție ulterioară, Samina i-a dezvăluit motivul adevărat pentru care nu își mai dorește să aibă vreo legătură cu el, acela că discută cu ea doar când are probleme.

Miercuri, 17.09.2025, 16:10