Mireasa sezonul 12, 18 august 2025. Prima petrecere a fost deschisă de Bella Santiago

Ediția din 18 august 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Sâmbătă seară, Bella Santiago a deschis seria petrecerilor sezonului 12 Mireasa.
Luni, 18.08.2025, 15:38
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 18 august 2025. Aplicațiile de dating. Ce șanse are o relație începută în online?

Luni, 18.08.2025, 19:00 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 18 august 2025. Despre evoluția dintr-o relație. Ce se întâmplă când nu mai există echilibru într-un cuplu

Luni, 18.08.2025, 19:00 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 18 august 2025. Stilul jaguarului! Momente inedite cu ispita George Ivănescu aka Jaguarul

Luni, 18.08.2025, 19:00 Mireasa sezonul 12, 18 august 2025. Ce au spus băieții despre comportamentul unor fete de la petrecere: Praf!

Luni, 18.08.2025, 17:05 Mireasa sezonul 12, 18 august 2025. Adin, declarații măgulitoare destinate Laviniei: Îmi provoci ceva când te văd

Luni, 18.08.2025, 16:46 Mireasa sezonul 12, 18 august 2025. Sorin crede că femeile se tem de el. Ce i-a mărturisit Dianei

Luni, 18.08.2025, 16:18 Mireasa sezonul 12, 18 august 2025. Ce a discutat Sorin cu Emily

Luni, 18.08.2025, 15:56 Mireasa sezonul 12, 18 august 2025. Ionuț, foarte supărat pe Costina! Concurenta este într-o cunoaștere cu Dian

Luni, 18.08.2025, 15:27 Mireasa sezonul 12, 18 august 2025. Costina s-a apropiat destul de mult de Dian la petrecere: Tu vrei să-mi furi femeia?

Luni, 18.08.2025, 15:03 Mireasa sezonul 12, 18 august 2025. Costina a luat cina în casa băieților! Cum a fost primită

Luni, 18.08.2025, 14:35 Mireasa sezonul 12, 18 august 2025. Reacții după ce băieții s-au așezat în spatele fetei pe care vor să o cunoască

Luni, 18.08.2025, 14:23 Speak și Ristei își spun adevărata părere despre Marius și atitudinea lui față de ispite

Luni, 18.08.2025, 13:30
