Antena Căutare
Home Mireasa Momente Mireasa sezonul 12, 2 decembrie 2025. Diana, în lacrimi după ce a citit o scrisoare: „Cerșesc gesturi de la tine”
Logo show

Mireasa sezonul 12, 2 decembrie 2025. Diana, în lacrimi după ce a citit o scrisoare: „Cerșesc gesturi de la tine”

Ediția din 2 decembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Petrecerea burlacilor se apropie, iar pentru Diana și Sorin a apărut o discuție despre cum are voie concurentul să se comporte în preajma dansatoarelor, iar cei doi se tachinau pe oriunde se găseau. De la extaz, la agonie, starea Dianei s-a înrăutățit citind o scrisoare: „E foarte ciudat să cerșesc gesturi de la tine”, i-a spus lui Sorin.
Marti, 02.12.2025, 15:03
x
Mireasa sezonul 12, 2 decembrie 2025. Boala doamnei Cristiana a recidivat: „Durerile sunt foarte puternice”

Mireasa sezonul 12, 2 decembrie 2025. Boala doamnei Cristiana a recidivat: „Durerile sunt foarte puternice”

Logo show Marti, 02.12.2025, 15:35 Mireasa sezonul 12, 2 decembrie 2025. Florina nu își dorește să facă mai nimic din ce vrea Alex! Ce i-a explicat

Mireasa sezonul 12, 2 decembrie 2025. Florina nu își dorește să facă mai nimic din ce vrea Alex! Ce i-a explicat

Logo show Marti, 02.12.2025, 15:12 Mireasa sezonul 12, 2 decembrie 2025. Doamna Nicoleta, deranjată de atitudinea Laviniei într-o discuție despre lista de cumpărături

Mireasa sezonul 12, 2 decembrie 2025. Doamna Nicoleta, deranjată de atitudinea Laviniei într-o discuție despre lista de cumpărături

Logo show Marti, 02.12.2025, 14:30 Campionul Adi Vasile, prezentatorul Survivor 2026

Campionul Adi Vasile, prezentatorul Survivor 2026

Marti, 02.12.2025, 12:30 Super Neatza, 2 decembrie 2025. Adolescentul are o relația cu care părintele nu este de acord. Cum gestionezi situația

Super Neatza, 2 decembrie 2025. Adolescentul are o relația cu care părintele nu este de acord. Cum gestionezi situația

Logo show Marti, 02.12.2025, 11:32 Super Neatza, 2 decembrie 2025. Top trei proceduri estetice care pot schimba un chip în 60 de minute

Super Neatza, 2 decembrie 2025. Top trei proceduri estetice care pot schimba un chip în 60 de minute

Logo show Marti, 02.12.2025, 11:25 Super Neatza, 2 decembrie 2025. Concursul „Degustare la Cuțite”! Ce a câștigat Lavinia Rațiu

Super Neatza, 2 decembrie 2025. Concursul „Degustare la Cuțite”! Ce a câștigat Lavinia Rațiu

Logo show Marti, 02.12.2025, 10:33 Super Neatza, 2 decembrie 2025. Chef Richard Abou Zaki a lansat o carte dedicată parcursului său în lumea artei culinare

Super Neatza, 2 decembrie 2025. Chef Richard Abou Zaki a lansat o carte dedicată parcursului său în lumea artei culinare

Logo show Marti, 02.12.2025, 10:19 Super Neatza, 2 decembrie 2025. Câștigă un kit pentru clătite! Cum s-a descurcat Simona Partal

Super Neatza, 2 decembrie 2025. Câștigă un kit pentru clătite! Cum s-a descurcat Simona Partal

Logo show Marti, 02.12.2025, 10:04 Super Neatza, 2 decembrie 2025. Cum trebuie să arate o farfurie construită pentru a fi hrănitoare

Super Neatza, 2 decembrie 2025. Cum trebuie să arate o farfurie construită pentru a fi hrănitoare

Logo show Marti, 02.12.2025, 08:53 Super Neatza, 2 decembrie 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Leii sunt solicitați în zona profesională!

Super Neatza, 2 decembrie 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Leii sunt solicitați în zona profesională!

Logo show Marti, 02.12.2025, 08:33 Super Neatza, 2 decembrie 2025. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Cer acoperit și ceață!

Super Neatza, 2 decembrie 2025. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Cer acoperit și ceață!

Logo show Marti, 02.12.2025, 08:17
x