Mireasa sezonul 12, 2 decembrie 2025. Diana, în lacrimi după ce a citit o scrisoare: „Cerșesc gesturi de la tine”

Ediția din 2 decembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Petrecerea burlacilor se apropie, iar pentru Diana și Sorin a apărut o discuție despre cum are voie concurentul să se comporte în preajma dansatoarelor, iar cei doi se tachinau pe oriunde se găseau. De la extaz, la agonie, starea Dianei s-a înrăutățit citind o scrisoare: „E foarte ciudat să cerșesc gesturi de la tine”, i-a spus lui Sorin.

Marti, 02.12.2025, 15:03