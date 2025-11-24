Antena Căutare
Mireasa sezonul 12, 24 noiembrie 2025. Conflict uriaș între Denisa și Diana! Prietenia lor s-a rupt

Ediția din 24 noiembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Discuțiile aprinse dintre concurente au dus la o ruptură majoră între Denisa și Diana, care până acum formaseră una dintre cele mai apropiate prietenii. Denisa i-a spus direct Dianei că simte că „a pierdut o persoană care putea să o sape oricând”, iar reproșurile au continuat. În același timp, Diana s-a simțit trădată de faptul că Denisa a ales să se apropie de Emily.
Luni, 24.11.2025, 16:12
