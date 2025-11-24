Mireasa sezonul 12, 24 noiembrie 2025. Doamna Nicoleta, despre pretențiile față de fiul ei și tensiunile cu Denisa

Ediția din 24 noiembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Doamna Nicoleta a vorbit despre pretențiile și așteptările pe care le are de la fiul ei, Cristian. Ulterior, aceasta a avut o discuție telefonică cu soțul ei, în care i-a povestit despre neînțelegerile din casă. După ce și-au spus punctele de vedere, femeia a decis să lase tensiunile în urmă și să susțină relația lui Cristian cu Denisa, în ciuda reproșurilor de până acum.

Luni, 24.11.2025, 17:01