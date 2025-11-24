Mireasa sezonul 12, 24 noiembrie 2025. Emily, acuzată că vrea doar premiul cel mare

Ediția din 24 noiembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Revenirea lui Emily în competiție a stârnit un val de reacții în casa băieților! Concurenții au discutat deschis despre intențiile ei, iar mulți dintre ei cred că Emily s-a întors pregătită strategic și că apropierea de Liviu ar avea un singur scop: câștigarea marelui premiu: „A venit cu temele făcute”, spun băieții, care privesc cu scepticism planurile ei și evoluția relației cu Liviu.

Luni, 24.11.2025, 16:46