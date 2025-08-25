Mireasa sezonul 12, 25 august 2025. Samina nu le simpatizează pe Loredana, Gabriela și Ștefania: „Mă deranjează atitudinea”

Ediția din 25 august 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Samina a spus fără ocolişuri că nu le simpatizează pe Loredana, Gabriela şi Ştefania, recunoscând că atitudinea lor o deranjează. „Nu sunteţi genul meu de persoane”, a spus ea, explicând că preferă să îşi păstreze distanţa. O remarcă dură a fost însă adresată Ştefaniei, despre care Samina a declarat tranşant: „Te consideri miezul”.

Luni, 25.08.2025, 16:49