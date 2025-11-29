Mireasa sezonul 12, 29 noiembrie 2025. Cum s-a schimbat viața familiei Seserman după venirea pe lume a celui de-al doilea copil

Ediția din 29 noiembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Sese și Giovana, vedetele sezonului 5, ne împărtășesc cum s-a schimbat viața lor după emisiune. După o logodnă spectaculoasă, cei doi au construit o familie frumoasă cu doi copii. Află cum arată viața lor de zi cu zi, cum gestionează provocările și bucuriile și ce planuri au pentru viitor.

Sambata, 29.11.2025, 16:00