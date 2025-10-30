Mireasa sezonul 12, 30 octombrie 2025. Cine a câștigat provocarea „Închiși în careul minții”

Ediția din 30 octombrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Concurenții au fost supuși unui test extrem de dificil, unde rezistența lor a fost pusă la încercare. În timpul probei, AdrenaLINIA l-a obligat pe Sorin să elimine pe cineva, iar pe rând, ceilalți concurenți fie au renunțat, fie au fost eliminați. Bătălia finală s-a dat între Sorin și Denisa, iar Denisa a ieșit câștigătoare.

Joi, 30.10.2025, 17:00