Mireasa sezonul 12, 4 august 2025. Loredana, Emily și Gabriela vor parteneri maturi și cu simțul umorului

Ediția din data de 4 august 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Loredana are 25 de ani și vine din Timișoara. Emily are 25 de ani și vine din Italia. Gabriela are 23 de ani și vine din Târgu Jiu.

Luni, 04.08.2025, 14:53