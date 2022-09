Mireasa Sezonul 6, 7 septembrie 2022. Banii, subiect controversat. Fetele au vorbit despre finanțe, iar băieții au reacționat

Fetele au vorbit despre bani. Denisa Roxana și Adina au spus că-și doresc ca partenerii lor să aibă o condiție materială bună.

„Sunt materialistă. Vreau bărbat ca mine. Dacă îți iei un bărbat mai sărac, vei întâmpina probleme. Pe mine nu mă atrage fizicul deloc, nu este de ajuns doar să fie frumos”, a spus Denisa.

„E aiurea când tu ai bani, el nu și mergeți la terasă. Degeaba te atrage fizicul. N-ai putea trăi cu unul care are 1.500 de lei””, a spus Roxana. „Nici nu-ți vine să-l respecți”, a spus Adina.

Băieții de la Mireasa, vizibil deranjați de discuțiile fetelor despe bani

Băieții s-au arătat deranjați de discuțiile despre bani ale fetelor.

„Dacă este atât de importantă partea financiară să nu mai întrebe cum te cheamă, ci cât căștigă”, a spus Valentin.

„Eu cred că nu au venit la emisiunea potrivită. Aici au venit numai oameni normali, nu cu sute de mii se euro în cont. Nu cred că asta e important”, a spus Sebaidin.

În emisia live Denisa a spus că a fost vorba despre o glumă și o exagerare.

„În conversația aceea m-am luat indirect de Viorel care a pus un semn de întrebare când Adina l-a întrebat dacă este stabil financiar. Și am vrut să glumesc pe seama aestui fapt. Am vrut să-i dau o femeie materialistă. Mi se pare o întrebare ok (n.r. dacă ești stabil financiar) și pentru fete și pentru băieți. Cine ia gluma o ia și gata. Cine nu, supărați-vă din punctul meu de vedere”, a spus Denisa.

