Super Neatza, 28 octombrie 2025. Reguli pentru o relație sănătoasă cu Inteligența Artificială la job

Ediția din 28 octombrie 2025 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Simona Nicolaescu, psihoterapeut, speaker la Conferința Piața muncii în fața revoluției Al", prezintă câteva reguli pentru o relație sănătoasă cu Inteligența Artificială la job. Antena Academy şi Antena Group organizează prima conferință dedicată modului în care Inteligenţa Artificială schimbă piața muncii.

Super Neatza, 28 octombrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Diana Belghiru

Marti, 28.10.2025, 10:27

Super Neatza, 28 octombrie 2025. Concursul ”Dă-te mare, cu zacusca din dotare!”. Cum s-a...

Marti, 28.10.2025, 10:14

Super Neatza, 28 octombrie 2025. Cum arată un somn normal pentru câini şi pisici

Marti, 28.10.2025, 10:10

Super Neatza, 28 octombrie 2025. Ce mâncăm ca să ne îmbunătățim starea de bine

Marti, 28.10.2025, 09:21

Super Neatza, 28 octombrie 2025. Sfaturi pentru utilizarea responsabilă a trotinetelor ca...

Marti, 28.10.2025, 09:01

Super Neatza, 28 octombrie 2025. La mulți ani, Alina!

Marti, 28.10.2025, 08:44

Super Neatza, 27 octombrie 2025. Horoscop Săptămânal cu Bianca Nuțu: Ce ne pregătesc...

Luni, 27.10.2025, 11:22

Super Neatza, 27 octombrie 2025. Ce rol joacă alimentația în menținerea sănătății inimii

Luni, 27.10.2025, 10:49

Super Neatza, 27 octombrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Diana Teodorescu

Luni, 27.10.2025, 10:29

Super Neatza, 27 octombrie 2025. Concursul ”Dă-te mare, cu zacusca din dotare!”. Cum s-a...

Luni, 27.10.2025, 10:20

Super Neatza, 27 octombrie 2025. Între mit și realitate: căderea părului toamna

Luni, 27.10.2025, 10:18

Super Neatza, 27 octombrie 2025. Ce îi determină pe doi oameni să divorțeze după decenii de...

Luni, 27.10.2025, 09:36