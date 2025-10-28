Super Neatza, 28 octombrie 2025. Reguli pentru o relație sănătoasă cu Inteligența Artificială la job
Ediția din 28 octombrie 2025 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Simona Nicolaescu, psihoterapeut, speaker la Conferința Piața muncii în fața revoluției Al", prezintă câteva reguli pentru o relație sănătoasă cu Inteligența Artificială la job.
Antena Academy şi Antena Group organizează prima conferință dedicată modului în care Inteligenţa Artificială schimbă piața muncii.
Marti, 28.10.2025, 10:02