Super Neatza, 31 octombrie 2025. Adela Alexandra câștigă finala ”Dă-te mare, cu zacusca din dotare!

Ediția din 31 octombrie 2025 a emisiunii Super Neatza Cu Răzvan și Dani. Finala Dă-te mare, cu zacusca din dotare este câștigată de Adela Alexandra Bulboacă! Te provocăm să îți înscrii zacusca în competiția care prețuiește gustul și aromele toamnei, toate puse cu pricepere și meșteșug, într-un borcan cu numele tău: https://a1.ro/neatza/zacusca/. Zacusca ta este apreciată de juriul nostru? Ne-ai luat Trofeul!

Vineri, 31.10.2025, 12:01