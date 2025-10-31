Antena Căutare
Super Neatza, 31 octombrie 2025. Adela Alexandra câștigă finala ”Dă-te mare, cu zacusca din dotare!

Ediția din 31 octombrie 2025 a emisiunii Super Neatza Cu Răzvan și Dani. Finala Dă-te mare, cu zacusca din dotare este câștigată de Adela Alexandra Bulboacă! Te provocăm să îți înscrii zacusca în competiția care prețuiește gustul și aromele toamnei, toate puse cu pricepere și meșteșug, într-un borcan cu numele tău: https://a1.ro/neatza/zacusca/. Zacusca ta este apreciată de juriul nostru? Ne-ai luat Trofeul!
Vineri, 31.10.2025, 12:01
Super Neatza, 31 octombrie 2025. Profesorii Trăsniți și experiementul cu dovleacul de Halloween

Vineri, 31.10.2025, 11:51

Super Neatza, 31 octombrie 2025. Finala concursului "Dă-te mare, cu zacusca din dotare!". Proba degustării

Vineri, 31.10.2025, 11:51

Super Neatza, 31 octombrie 2025. Proba cartofului. Finala concursului "Dă-te mare, cu zacusca din dotare!"

Vineri, 31.10.2025, 11:24

Super Neatza, 31 octombrie 2025. CRBL, super provocare cu kendama!

Vineri, 31.10.2025, 10:45

Super Neatza, 31 octombrie 2025. Finala concursului "Dă-te mare, cu zacusca din dotare!". Cine a câștigat proba cântarului

Vineri, 31.10.2025, 10:41

Super Neatza, 31 octombrie 2025. Tot ce trebuie să ştii dacă vrei să urci pe munte în această perioadă

Vineri, 31.10.2025, 10:10

Super Neatza, 31 octombrie 2025. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță: Racii pot primi o ofertă de muncă

Vineri, 31.10.2025, 09:22

Super Neatza, 31 octombrie 2025. La mulți ani, Gabriela!

Vineri, 31.10.2025, 08:59

Super Neatza, 31 octombrie 2025. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vreme însorită şi caldă

Vineri, 31.10.2025, 08:56

