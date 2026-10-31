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De ce unele tigăi au o gaură la capătul mânerului. Detaliul simplu care are o utilitate practică

Ustensilele de bucătărie au adesea utilizări ascunse. Iată la ce poate folosi gaura din mânerul tigăii.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Sambata, 31 Octombrie 2026, 14:00 | Actualizat Vineri, 30 Octombrie 2026, 15:30
De ce unele tigăi au o gaură la capătul mânerului | ProfiMedia
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Ustensilele de bucătărie au adesea și alte întrebuințări decât cele pentru care au fost concepute inițial. Un exemplu în acest sens este lingura pentru spaghete, al cărei orificiu central te poate ajuta să măsori o porție de paste uscate.

Se pare că și orificiul din capătul mânerului unei tigăi sau al unei cratițe îți poate fi la fel de util.

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Detaliul simplu care are o utilitate practică

Aproape orice tigaie sau cratiță din bucătăria ta are un astfel de orificiu rotund, situat chiar la extremitatea mânerului. Probabil presupui că acesta are un singur scop și nu îi acorzi prea multă atenție. În realitate, orificiul îndeplinește și o a doua funcție, pe care s-ar putea să o descoperi întâmplător. Odată ce afli la ce îl poți folosi, vei apela la acest truc de fiecare dată când prepari un sos.

Orificiul este conceput în primul rând pentru a-ți permite să agăți tigăile și cratițele în cârlige sau pe suporturi speciale. Orificiul este „folosit cel mai frecvent pentru agățarea oalelor și tigăilor” pe panouri perforate, suporturi speciale pentru vase sau cârlige montate deasupra aragazului, conform unei surse.

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Însă îl poți folosi și ca suport integrat pentru lingură: trebuie doar să introduci mânerul lingurii sau al spatulei în orificiu.

Astfel, ustensila nu mai atinge blatul de bucătărie, iar picăturile se scurg înapoi în tigaie sau cratiță.

Poți folosi orificiul pentru a susține lingura cu care amesteci sosul. În loc să murdărești o farfurie în plus sau să lași sosul să picure pe blatul de bucătărie, așază lingura astfel încât picăturile să se scurgă direct în preparatul pe care îl gătești. Tot ce trebuie să faci este să introduci capătul mânerului ustensilei în orificiu, astfel încât lingura să rămână sprijinită deasupra tigăii sau a cratiței.

În plus, acest truc te ajută să nu mai lași ustensilele din plastic în interiorul cratiței sau sprijinite de marginea tigăii, unde se pot topi parțial din cauza temperaturii ridicate, umplându-ți bucătăria cu un miros neplăcut de plastic ars. Trucul nu funcționează cu orice tip de lingură, iar ustensilele metalice se pot încinge, astfel că este indicat să le eviți. Dacă așezi o lingură din metal pe mânerul încins al tigăii, aceasta se poate încălzi rapid și îți poate provoca arsuri la degete.

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Verifică mai întâi dacă ustensila se potrivește. The Kitchn avertizează că acest truc „nu funcționează de fiecare dată”, deoarece eficiența lui depinde atât de dimensiunea orificiului, cât și de forma ustensilei pe care o folosești.

Alege linguri din lemn. Ustensilele din lemn sunt potrivite pentru această utilizare, deoarece nu conduc căldura.

Folosește cu atenție ustensilele din silicon. Majoritatea ustensilelor din silicon sunt concepute pentru a rezista la temperaturi de aproximativ 200–260°C. Chiar și așa, ai grijă să le ții departe de flacără.

În cazul multor tigăi, orificiul este pur și simplu prea mic pentru a permite introducerea mânerului unei linguri, iar la unele modele acesta are mai degrabă un rol decorativ, mai ales dacă nu obișnuiești să îți depozitezi tigăile agățate de vreun cui.

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În plus, dacă folosești o tigaie cu mâner scurt, lingura poate ajunge chiar deasupra arzătorului, ceea ce nu este deloc recomandat dacă ustensila este din plastic sau silicon. Folosește acest truc doar atunci când gătești la foc mic sau mediu și nu lăsa niciodată o ustensilă în orificiul mânerului atunci când muți o tigaie grea și plină: aceasta poate aluneca, iar conținutul tigăii se poate vărsa.

tigaie roșie cu creveți pe un șervet
tigăi puse una peste alta și un prosop peste ele
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Un orificiu pentru agățare, o lingură așezată cu susul în jos și un blat curat. Acesta este tot secretul.

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