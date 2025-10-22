Când vor fi alegerile pentru Primăria Capitalei. Data la care bucureștenii își vor alege primarul general

S-a anunțat data la care bucureștenii își vor alege un nou primar general. Iată când se vor stânge la urne.

După alegerea lui Nicușor Dan ca președinte al României, Primăria Capitalei a rămas în mâinile primarului interimar Stelian Bujduveanu, de la PNL. În ciuda tensiunilor din trecut, Nicușor Dan l-a susținut în preluarea funcției. Stelian Bujduveanu a devenit primar general la data de 26 mai.

Bucureștenii se pregătesc de alegerile pentru Primăria Capitalei.

Citește și: De ce românii trăiesc mai puțin decât restul europenilor. Obiceiul nesănătos care declanșează boli grave

La ce dată se vor strânge bucureștenii la urne pentru alegera unui primar general

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie 2025, data fiind agreată în cadrul Coaliției de guvernare. Potrivit Observatornews.ro, fiecare partid va avea propriul candidat, iar liderii au convenit ca formațiunile să nu se atace reciproc în campania electorală.

Conform surselor Observator, PSD a cerut o anexă la Protocolul Coaliţiei prin care să existe garanţii scrise că PNL şi USR nu se vor retrage unul în favoarea celuilalt înainte de alegeri şi că nu vor pune candidaţi de formă, dar PNL şi USR au refuzat să semneze. În schimb, conform surselor, a rămas în vigoare acordul politic că fiecare partid va avea un candidat separat.

Citește și: Ce reacție au avut românii când primarul Ciprian Ciucu le-a zis să nu mai ia brânză de la găleată, în București. Ce au comentat

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie 2025. Există un acord în Coaliție pentru această dată, au declarat surse politice pentru Observator.

Fiecare partid va avea propriul candidat, iar liderii au convenit ca formațiunile să nu se atace reciproc în campania electorală. Conducerea fiecărui partid va fi responsabilă de disciplina internă a membrilor.

Citește și: Cine este soția lui Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Cu ce se ocupă Antonela

PNL a propus data de 7 decembrie, mizând pe o prezență crescută a alegătorilor, întrucât „toată lumea va fi acasă”.

PSD și-a dorit data de 30 noiembrie, dar a transmis că ar agrea și varianta cu 7 decembrie. Condiția social-democraţilor a fost să nu existe o alianță PNL-USR, iar fiecare partid să vină cu un candidat propriu.

Deși PNL și USR au discutat despre varianta unui candidat comun al Dreptei, au lăsat de înțeles că nu exclud nici scenariul „trei partide, trei candidați”.

Citește și: Ce salariu va avea Nicușor Dan ca președinte al României. Cu cât este mai mare față de salariul pe care îl lua ca primar general

Ce candidați vor fi pe listele pentru Primăria Capitalei

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunţă că PSD are măsurători în desfăşurare, pentru a vedea cine are şansele cele mai multe, la Primăria Capitalei, el arătând că şi Gabriela Firea şi Daniel Băluţă sunt colegi care pot să câştige alegerile.

„Am avut discuţii şi cu Daniel Băluţă şi cu Gabi Firea. A rămas data de 7 decembrie. Vom demara în interiorul organizaţiei Bucureşti, urmând ca validarea să vină în Birou Permanent Naţional, a procedurii de desemnare a candidatilor”, a declarat preşedintele interimar al PSD, la Parlament, conform Observatornews.ro.

Citește și: Rezultate alegeri parlamentare 2025: Partidul Acțiune și Solidaritate câștigă scrutinul cu peste jumătate din voturi

Grindeanu a anunţat că PSD are în curs şi mai multe sondaje: „În acest moment, avem şi măsurători în desfăşurare, astfel încât să vedem cine are şansele cele mai multe. Amândoi sunt colegii mei şi amândoi sunt colegi care pot să câştige alegerile.”

Principalii candidați ai partidelor sunt:

Ciprian Ciucu (PNL), primar al Sectorului 6 pentru al doilea mandat, apropiat al premierului Ilie Bolojan.

Citește și: Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Unde pot vota cetățenii moldoveni și câte secții sunt deschise în România

Daniel Băluță (PSD): primar al Sectorului 4 pentru al treilea mandat, prim-vicepreședinte PSD.

Cătălin Drulă (USR): deputat și fost ministru al Transporturilor, apropiat al președintelui USR, Dominic Fritz.

Încă nu se cunoaște identitatea candidatului din partea AUR, deși se vehiculează numele europarlamentarului Gheorghe Piperea, fără confirmare oficială din partea liderului George Simion, conform unei surse.