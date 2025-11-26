Cum arată fiica lui Daniel Băluță. Alexandra a împlinit de curând 17 ani: „Îmi doresc pentru ea să...”

Daniel Băluță este unul dintre candidații la Primăria Capitalei. Iată cum arată fiica sa adolescentă.

Daniel Băluță a devenit cunoscut tuturor bucureștenilor odată cu depunerea candidaturii la Primăria Capitalei. Imaginea sa apare în fiecare colț al orașului, însă puțini știu cum arată fiica sa.

Cum arată Alexandra, fiica lui Daniel Băluță

Daniel Băluță este căsătorit cu Andreea-Mihaela. Cei doi au fost colegi de facultate și au împreună o fiică, Alexandra, în vârstă de 17 ani. Cele două îl susțin pe politician în campania electorală pentru Primăria Capitalei.

Daniel Băluță este consilier local din 2012, iar de zece ani este primarul Sectorului 4 al Capitalei. În prezent, acesta este în lupta pentru Primăria Capitalei, candidând din partea PSD.

„M-am născut în București, chiar aici, în Berceni. Un cartier sărac pe atunci, dar plin de oameni care au învățat să lupte cu greutățile. De aici știu ce înseamnă să muncești din greu și să găsești soluții indiferent de situații”, a declarat Daniel Băluță, conform unei surse.

Politicianul susține că a dorit să candideze la funcția de primar general din mai multe motive, însă unul dintre ele ține de siguranța fiicei sale:

„Sunt tată, am o fiică de 17 ani. Îmi doresc pentru ea să meargă pe stradă fără frică, într-un oraș sigur, unde cei aproape două milioane de vecini ai ei îi țin spatele. Astăzi, prea multe femei trăiesc cu teamă în propriul oraș, iar asta trebuie să înceteze”, a spus el.

De asemenea, Daniel Băluță este susținut de fiica sa și de soție în atingerea scopurilor sale politice.

„În spatele meu s-a poziționat, cum ați văzut ieri, cel mai important susținător al meu, fata mea, Alexandra, ceea ce îmi dă o forță și o energie ieșită din comun”, a spus el despre susținerea pe care o primește în familie, în ciuda dezavantajelor se a se pune în slujba comunității de atâta timp.

Acesta a fost întrebat despre reacția Alexandrei și a soției sale când le-a anunțat că va candida pentru Primăria Capitalei, iar răspunsul a fost următorul:

„A generat o stare foarte interesantă. Mi-au spus amândouă: <<Ştim că o să ai şi mai puţin timp, suntem alături de tine şi suntem convinse că o să faci lucruri şi mai bune pentru oameni.>> Despre asta este vorba.”

„De fiecare dată când vorbim despre oamenii dragi şi despre renunţări e normal să apară emoţii”, a mai adăugat el.

„Toată familia face un sacrificiu uriaş. Mi-au spus: <<Știm că timpul pentru noi va fi mai mic, dar dacă tu crezi că poţi face lucruri mai bune pentru oameni, tu alegi.>> Au lăsat la latitudinea mea de fiecare dată, indiferent dacă le-a picat sau nu le-a picat bine. (...)

Este o pierdere pe care am înregistrat-o din acest punct de vedere, dar am o soţie extrem de înţelegătoare şi înţeleaptă. Fiecare dintre noi ne dorim să facem lucruri pentru alţi oameni. Iar în momentul în care obţii rezultate, în momentul în care ele sunt palpabile, toţi cei din familie sunt foarte bucuroşi”, a declarat Daniel Băluță.

Alexandra a împlinit la finalul lunii septembrie 17 ani și este un susținător activ al tatălui ei în campania electorală.

Aceasta apare alături de Daniel Băluță la întâlnirile cu oamenii din comunitate și îl susține în demersurile din spațiul public.

Adolescenta a dezvăluit într-unul dintre videourile postate de tatăl său pe rețelele de socializare că dorește să urmeze cursurile Facultății de Medicină, mai exact Ortodonție: „Să ajut copilașii!”