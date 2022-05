Te cunosc de undeva Sezonul 17, 7 mai 2022. Ana și Monica Odagiu se transformă în Robbie Williams

Ediția din data de 3 mai 2022 a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 17. Ana și Monica Odagiu, cele două artiste care fac furori în România pe toate rețelele de socializare, se transformă în Robbie Williams. Cele două frumoase surori au cântat piesa "Let Me Entertain You".

Sambata, 07.05.2022, 10:59