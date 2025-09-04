Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 2, 4 septembrie 2025. Oana îi dezvăluie Tinei că este mătușa ei! Mama Lena îi aruncă reproșuri dure

În episodul 2 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 4 septembrie 2025, la casa socială, adevărul iese la iveală. Oana îi dezvăluie Mamei Lena că Tina este nepoata ei, însă vestea nu este primită cu bucurie, ci cu reproșuri dure. „E sânge din sângele tău și ai lăsat copilul ăsta să stea ani de zile prin orfelinate?!”, izbucnește Mama Lena, hotărâtă să afle tot adevărul.

Joi, 04.09.2025, 21:30