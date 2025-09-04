Antena Căutare
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 2, 4 septembrie 2025. Oana îi dezvăluie Tinei că este mătușa ei! Mama Lena îi aruncă reproșuri dure

În episodul 2 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 4 septembrie 2025, la casa socială, adevărul iese la iveală. Oana îi dezvăluie Mamei Lena că Tina este nepoata ei, însă vestea nu este primită cu bucurie, ci cu reproșuri dure. „E sânge din sângele tău și ai lăsat copilul ăsta să stea ani de zile prin orfelinate?!”, izbucnește Mama Lena, hotărâtă să afle tot adevărul.
Joi, 04.09.2025, 21:30
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 2, 4 septembrie 2025. Constance îi spune adevărul Alexiei, chiar în fața Victoriei: „Nu este mama ta!”

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 2, 4 septembrie 2025. Alexia surprinde un moment tensionat între George și Victoria! Constance, pusă pe gânduri: „Erau transfigurați”

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 2, 4 septembrie 2025. Victoria îi dezvăluie lui George adevărul! Olimpia este cea cu care s-a căsătorit

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 2, 4 septembrie 2025. Tudor îi propune Anei să se mute la el! Întâlnirea de familie aduce noi complicații

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 2, 4 septembrie 2025. Basty află un detaliu important din investigația crimei lui Leo

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 2, 4 septembrie 2025. Alina, copleșită de durere după pierderea lui Leo! Basty ține un discurs emoționant în memoria lui

