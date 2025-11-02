Asia Express, 2 noiembrie 2025. Concurenții se dau în leagăn la 360 de grade pentru calificarea la Jocul pentru Amuletă

Episodul 33 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 2 noiembrie 2025. Ajunși la destinație, concurenții au fost întâmpinați de Irina Fodor cu noi provocări. După ce au mâncat creaturi marine, aceștia au trebuit să se dea în leagăn, învârtindu-se la 360 de grade. Ordinea sosirii la prezentatoare a contat pentru valoarea cardurilor primite, dar calificarea la joc depindea de unghiul obținut în balansare. Dan Alexa și Gabi Tamaș au fost primii care au ajuns și au pornit în această provocare.

Duminica, 02.11.2025, 22:45