Asia Express, 27 octombrie 2025. Cine sunt concurenții care se vor duela la Jocul pentru Amuletă

Episodul 30 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 27 octombrie 2025. După un joc amuzant, concurenții au trecut la următoarea provocare: cursa pentru o nouă amuletă. Dan Alexa și Gabi Tamaș au plecat direct spre Coreea de Sud, în timp ce restul echipelor au aflat ordinea de plecare. Emil Rengle și Alejandro Fernandez au fost primii care au ajuns la Irina Fodor, iar Olga Barcari și Karmen Simionescu, ajunse pe al doilea lor, vor lupta pentru amuletă împotriva celor doi.
Luni, 27.10.2025, 23:30
