Asia Express, 29 septembrie 2025. Ce misiuni au primit concurenții pentru vânzătorii din Piața Tam Bac

Episodul 14 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 29 septembrie 2025. Concurenţii au aflat că trebuie să facă rost de ingredientele necesare pentru supă de mantis. Dan Alexa și colegul său de echipă au ajuns și ei la probă și au alfat ce au de făcut. Aceștia trebuiau să aducă mai multe ingrediente, printre care fructe, noodles și mantis. Într-un final, Anda și Joseph au ajuns la locația care trebuia, deși au avut dubii. După aceștia au ajuns și Emil cu Alejandro.

Luni, 29.09.2025, 22:00