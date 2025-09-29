Antena Căutare
Home Asia Express Video Asia Express, 29 septembrie 2025. Ce misiuni au primit concurenții pentru vânzătorii din Piața Tam Bac
Logo show

Asia Express, 29 septembrie 2025. Ce misiuni au primit concurenții pentru vânzătorii din Piața Tam Bac

Episodul 14 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 29 septembrie 2025. Concurenţii au aflat că trebuie să facă rost de ingredientele necesare pentru supă de mantis. Dan Alexa și colegul său de echipă au ajuns și ei la probă și au alfat ce au de făcut. Aceștia trebuiau să aducă mai multe ingrediente, printre care fructe, noodles și mantis. Într-un final, Anda și Joseph au ajuns la locația care trebuia, deși au avut dubii. După aceștia au ajuns și Emil cu Alejandro.
Luni, 29.09.2025, 22:00
x
Asia Express, 29 septembrie 2025. Karmen Minune a cedat şi a izbucnit în lacrimi: „Mi-era dor de Sofi”

Asia Express, 29 septembrie 2025. Karmen Minune a cedat şi a izbucnit în lacrimi: „Mi-era dor de Sofi”

Logo show Luni, 29.09.2025, 23:00 Asia Express, 29 septembrie 2025. A început cursa pentru imunitate! Anda și Joseph au uitat de locaţia unde ar fi trebuit să ajungă

Asia Express, 29 septembrie 2025. A început cursa pentru imunitate! Anda și Joseph au uitat de locaţia unde ar fi trebuit să ajungă

Logo show Luni, 29.09.2025, 21:30 Asia Express, 29 septembrie 2025. Căutarea de cazare le-a dat mari bătăi de cap concurenţilor. Ce au păţit Rengle şi Alejandro

Asia Express, 29 septembrie 2025. Căutarea de cazare le-a dat mari bătăi de cap concurenţilor. Ce au păţit Rengle şi Alejandro

Logo show Luni, 29.09.2025, 20:53 Medicool sezonul 9, 29 septembrie 2025. Remedii naturiste care pot ajuta la albirea dinților

Medicool sezonul 9, 29 septembrie 2025. Remedii naturiste care pot ajuta la albirea dinților

Logo show Luni, 29.09.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 29 septembrie 2025. Ce riști dacă nu mergi la dentist: cazul unui pacient care și-a pierdut dantura

Medicool sezonul 9, 29 septembrie 2025. Ce riști dacă nu mergi la dentist: cazul unui pacient care și-a pierdut dantura

Logo show Luni, 29.09.2025, 18:43 Medicool sezonul 9, 29 septembrie 2025. Fitness pentru toate genurile: diferențele dintre femei și bărbați la sală

Medicool sezonul 9, 29 septembrie 2025. Fitness pentru toate genurile: diferențele dintre femei și bărbați la sală

Logo show Luni, 29.09.2025, 18:36 Medicool sezonul 9, 29 septembrie 2025. Provocarea supremă pentru Mihai și Ewira Petre! Cât de diferit gândesc bărbații și femeile

Medicool sezonul 9, 29 septembrie 2025. Provocarea supremă pentru Mihai și Ewira Petre! Cât de diferit gândesc bărbații și femeile

Logo show Luni, 29.09.2025, 18:15 Medicool sezonul 9, 29 septembrie 2025. Creierul barbatului vs. creierul femeii: Cum funcționează? Mituri și adevăruri

Medicool sezonul 9, 29 septembrie 2025. Creierul barbatului vs. creierul femeii: Cum funcționează? Mituri și adevăruri

Logo show Luni, 29.09.2025, 18:00 Mireasa sezonul 12, 29 septembrie 2025. Diana i-a spus lui Sorin tot ce simte: „Nu o să fie nimic mai mult!”

Mireasa sezonul 12, 29 septembrie 2025. Diana i-a spus lui Sorin tot ce simte: „Nu o să fie nimic mai mult!”

Logo show Luni, 29.09.2025, 16:42 Mireasa sezonul 12, 29 septembrie 2025. Liviu a recunoscut că în continuare o place pe Emily

Mireasa sezonul 12, 29 septembrie 2025. Liviu a recunoscut că în continuare o place pe Emily

Logo show Luni, 29.09.2025, 16:18 Mireasa sezonul 12, 29 septembrie 2025. Ștefania și Liviu nu mai formează un cuplu!

Mireasa sezonul 12, 29 septembrie 2025. Ștefania și Liviu nu mai formează un cuplu!

Logo show Luni, 29.09.2025, 16:05 Mireasa sezonul 12, 29 septembrie 2025. Denisa este geloasă?: Am văzut niște priviri dinspre Emily spre Cristian

Mireasa sezonul 12, 29 septembrie 2025. Denisa este geloasă?: Am văzut niște priviri dinspre Emily spre Cristian

Logo show Luni, 29.09.2025, 15:32
x