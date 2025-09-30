Antena Căutare
Home Asia Express Video Asia Express, 30 septembrie 2025. Ce pereche a obţinut imunitatea mică şi s-a salvat de la cursa pentru ultima şansă
Logo show

Asia Express, 30 septembrie 2025. Ce pereche a obţinut imunitatea mică şi s-a salvat de la cursa pentru ultima şansă

Episodul 15 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 30 septembrie 2025. Faptul că au plecat pe primul loc de la care i-a ajutat enorm pe traseu. Deși au întâmpinat dificultăți la autostop, Anda Adam și Joseph au ajuns pe primul loc la Irina Fodor. Cântăreața și soțul ei s-au salvat de la cursa de ultima șansă. De asemenea, aceștia se vor bucura și de cazare.
Marti, 30.09.2025, 23:40
x
Asia Express, 30 septembrie 2025. Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au trimis scrisori către iubitele lor

Asia Express, 30 septembrie 2025. Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au trimis scrisori către iubitele lor

Logo show Marti, 30.09.2025, 23:53 Asia Express, 30 septembrie 2025. Concurenţii au trebuit să fredoneze localnicilor o melodie cântată la vioara Dan Nhi. Cum s-au descurcat

Asia Express, 30 septembrie 2025. Concurenţii au trebuit să fredoneze localnicilor o melodie cântată la vioara Dan Nhi. Cum s-au descurcat

Logo show Marti, 30.09.2025, 23:24 Asia Express, 30 septembrie 2025. Tensiunile și-au facut apariția la careu. Serghei Mizil și Mara Bănică au plecat ultimii în cursă

Asia Express, 30 septembrie 2025. Tensiunile și-au facut apariția la careu. Serghei Mizil și Mara Bănică au plecat ultimii în cursă

Logo show Marti, 30.09.2025, 22:24 Asia Express, 30 septembrie 2025. Care au fost cele două echipe calificate la jocul de amuletă. Replicile acide nu au lipsit

Asia Express, 30 septembrie 2025. Care au fost cele două echipe calificate la jocul de amuletă. Replicile acide nu au lipsit

Logo show Marti, 30.09.2025, 22:17 Asia Express, 30 septembrie 2025. Anda Adam a scos-o din sărite pe Mara Bănică, la autostop

Asia Express, 30 septembrie 2025. Anda Adam a scos-o din sărite pe Mara Bănică, la autostop

Logo show Marti, 30.09.2025, 21:00 Asia Express, 30 septembrie 2025. Concurenţii, puşi să facă spectacol cu ajutorul unor instrumente vietnameze

Asia Express, 30 septembrie 2025. Concurenţii, puşi să facă spectacol cu ajutorul unor instrumente vietnameze

Logo show Marti, 30.09.2025, 20:53 Medicool sezonul 9, 30 septembrie 2025. Prăjeala și sănătatea inimii: pericolul ascuns pentru vasele de sânge

Medicool sezonul 9, 30 septembrie 2025. Prăjeala și sănătatea inimii: pericolul ascuns pentru vasele de sânge

Logo show Marti, 30.09.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 30 septembrie 2025. Infarct la 37 de ani: povestea lui Cristian Ciucă și explicațiile unui medic cardiolog

Medicool sezonul 9, 30 septembrie 2025. Infarct la 37 de ani: povestea lui Cristian Ciucă și explicațiile unui medic cardiolog

Logo show Marti, 30.09.2025, 18:42 Medicool sezonul 9, 30 septembrie 2025. Ce ascunde obiceiul de a roade unghiile și ce riscuri are

Medicool sezonul 9, 30 septembrie 2025. Ce ascunde obiceiul de a roade unghiile și ce riscuri are

Logo show Marti, 30.09.2025, 18:27 Medicool sezonul 9, 30 septembrie 2025. Prostata și impactul ei asupra vieții bărbatului

Medicool sezonul 9, 30 septembrie 2025. Prostata și impactul ei asupra vieții bărbatului

Logo show Marti, 30.09.2025, 18:10 Mireasa sezonul 12, 30 septembrie 2025. Mamele, comentarii pe marginea despărțirilor recente

Mireasa sezonul 12, 30 septembrie 2025. Mamele, comentarii pe marginea despărțirilor recente

Logo show Marti, 30.09.2025, 16:42 Mireasa sezonul 12, 30 septembrie 2025. Diana, o discuție lămuritoare cu Sorin, după ce a ales să facă un pas în spate

Mireasa sezonul 12, 30 septembrie 2025. Diana, o discuție lămuritoare cu Sorin, după ce a ales să facă un pas în spate

Logo show Marti, 30.09.2025, 16:09
x