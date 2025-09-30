Asia Express, 30 septembrie 2025. Ce pereche a obţinut imunitatea mică şi s-a salvat de la cursa pentru ultima şansă

Episodul 15 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 30 septembrie 2025. Faptul că au plecat pe primul loc de la care i-a ajutat enorm pe traseu. Deși au întâmpinat dificultăți la autostop, Anda Adam și Joseph au ajuns pe primul loc la Irina Fodor. Cântăreața și soțul ei s-au salvat de la cursa de ultima șansă. De asemenea, aceștia se vor bucura și de cazare.

